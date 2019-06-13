SON DAKİKA | Real Madrid, Eden Hazard transferini resmen açıkladı

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, Chelsea'den Eden Hazard'ı resmen kadrosuna kattı. Belçikalı futbolcu kendisini 2024 yılına kadar Madrid'e bağlayan sözleşmeye imza attı
Santiago Bernabeu'daki imza törenine yaklaşık 50 bin taraftar katılırken 28 yaşındaki futbolcunun görüntülerinden oluşan bir video izletildi.
Ardından Başkan Florentino Perez kısa bir konuşma yaparken daha sonra Eden Hazard kürsüye çıktı.
Konuşmaların ardından Eden Hazard basın mensuplarına formayla poz verdi.
Törende konuşan Hazard, "Gerçekten bu formayla bir an önce sahaya çıkmak ve birçok başarı yakalamak istiyorum. Real Madrid'de oynamak çocukluğumdan beri hayalimdi ve buradayım" ifadelerini kullandı.
Real Madrid Başkanı Perez ise, "Bugün bütün camiamız özel duygular hissediyor. Harika bir oyuncunun bu takımın parçası olduğunu bilmenin heyecanı" şeklinde konuştu.
Hazard törenin sonunda Real Madrid forması giyerek tribünleri dolaştı.
7 senedir Chelsea forması giyen tecrübeli futbolcu, Fransa'nın Lille ekibinden 35 milyon Euro'ya transfer edilmişti.
Hazard geçtiğimiz sezon oynadığı 52 maçta 21 gol atıp 17 asist yaptı.
Belçikalı yıldız son olarak Chelsea formasıyla UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşarken 2012-13 sezonunda da Londra ekibiyle aynı başarıyı tatmıştı.
Bu arada, İngiltere'nin Chelsea Kulübü'nden 100 milyon avroya transfer edilen Hazard, Real Madrid kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu. İspanyol kulübünün Hazard'dan önceki en pahalı transferi, 2009 yılında Manchester United'tan 96 milyon avroya kadrosuna kattığı Cristiano Ronaldo olmuştu.