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SON DAKİKA | Galatasaray’dan transfer süreciyle ilgili açıklama
Galatasaray

SON DAKİKA | Galatasaray’dan transfer süreciyle ilgili açıklama

Son dakika gelişmesi... Galatasaray Kulübü, yeni sezon öncesi transfer süreciyle ilgili açıklamada bulunurken çalışmaların dikkatli ve gizlilik içerisinde yürütüldüğüne dikkat çekti.

13 Haziran 2019 18:17

Galatasaray Kulübü, transfer çalışmalarına ilişkin resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı.

Henüz transfer sezonunun açılmadığına dikkat çekilen açıklamada transfer çalışmalarının gizlilik içerisinde yürütüldüğü ifade edildi.

İşte Galatasaray’ın o açıklaması;

“Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarımız, UEFA Finansal Fair Play çerçevesinde ve Kulübümüz'ün çıkarları doğrultusunda son derece dikkatli ve gizlilik içerisinde yürütülmektedir.

Ancak her transfer döneminde olduğu gibi bu dönemde de her gün çeşitli mecralarda Kulübümüz ile ilgili hayal ürünü transfer haberleri yer almaktadır. Bu doğrultuda; Camiamızdan ve taraftarlarımızdan, Kulübümüz ve Yönetimimizi yıpratmaya yönelik bu tarz gerçek dışı iddialara itibar etmemelerini rica ederiz.

Unutulmamalıdır ki 1. transfer ve tescil dönemi TFF tarafından ilan edilmemiş dolayısıyla henüz başlamamıştır. Bu sürecin resmen başlaması ile birlikte transferlerle ilgili KAP bilgilendirmelerinin medya organlarımız tarafından paylaşılacağını önemle hatırlatırız.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur

Galatasaray Spor Kulübü”

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Son güncelleme 19:06 | 13 Haziran 2019
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