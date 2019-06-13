SON DAKİKA | Galatasaray’dan transfer süreciyle ilgili açıklama

Galatasaray Kulübü, transfer çalışmalarına ilişkin resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı.

Henüz transfer sezonunun açılmadığına dikkat çekilen açıklamada transfer çalışmalarının gizlilik içerisinde yürütüldüğü ifade edildi.

İşte Galatasaray’ın o açıklaması;

“Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarımız, UEFA Finansal Fair Play çerçevesinde ve Kulübümüz'ün çıkarları doğrultusunda son derece dikkatli ve gizlilik içerisinde yürütülmektedir.

Ancak her transfer döneminde olduğu gibi bu dönemde de her gün çeşitli mecralarda Kulübümüz ile ilgili hayal ürünü transfer haberleri yer almaktadır. Bu doğrultuda; Camiamızdan ve taraftarlarımızdan, Kulübümüz ve Yönetimimizi yıpratmaya yönelik bu tarz gerçek dışı iddialara itibar etmemelerini rica ederiz.

Unutulmamalıdır ki 1. transfer ve tescil dönemi TFF tarafından ilan edilmemiş dolayısıyla henüz başlamamıştır. Bu sürecin resmen başlaması ile birlikte transferlerle ilgili KAP bilgilendirmelerinin medya organlarımız tarafından paylaşılacağını önemle hatırlatırız.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur

Galatasaray Spor Kulübü”

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