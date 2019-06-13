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Slaven Bilic’in yeni takımı belli oldu
İngiltere Premier Lig

Slaven Bilic’in yeni takımı belli oldu

Bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran Hırvat teknik adam Slaven Bilic, İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

13 Haziran 2019 15:54

İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion, Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic’i teknik direktörlüğe getirdi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, “Albion, Slaven Bilic’i yeni teknik direktör olarak açıklamaktan mutluluk duyar” denildi. Açıklamada, 50 yaşındaki teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bir dönem Beşiktaş’ı da çalıştıran tecrübeli teknik adam, kariyeri boyunca Hırvatistan Milli Takımı, Lokomotiv Moskova, West Ham United ve Arabistan ekibi El İttihad’da görev yaptı.

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Son güncelleme 17:09 | 13 Haziran 2019
slaven bilic west bromwich Albion
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1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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