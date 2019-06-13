Şenol Güneş’e Kaya Çilingiroğlu’na hakaretten takipsizlik

Sevgim Begüm YAVUZ / SÖZCÜ

TRT’deki bir programda futbol yorumlayan Kaya Çilingiroğlu, 19 Ocak 2019'da A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in sosyal medya üzerinden kendisine hakaret ettiğini belirterek, teknik direktör hakkında suç duyurusunda bulundu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, TRT'de futbol yorumcusu olarak program sunan Çilingiroğlu'nun şikayeti üzerine “sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret” suçundan başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade veren Şenol Güneş, TRT'de çalışan bir kişinin konuşmalarında daha dikkatli olması gerektiğini belirterek, Beşiktaş ile Akhisar Spor arasında geçen karşılaşma sonucu şahsına ve Beşiktaş Spor Kulübü'ne yakışmayacak tutumda konuştuğunu söyledi.

‘ELEŞTİRİ YAPTIM' DEDİ

Çilingiroğlu'nun kendisiyle doğrudan ilgisi olmayan konuşmaların üzüldüğünü söyleyen Güneş ifadesinde “Bu konuşmalara karşı cevap niteliğinde kimseyi kötülemeyen, aşağılamayan duygu ve düşüncelerimi açıkladım. Ben doğrudan müştekiyi hedef alarak ismini hiç anmadım. Televizyon kanallarında gerçekleri yansıtmayan bu tür konuşmalar yapılması nedeniyle ben eleştiride bulundum” dedi. Söylediklerinin hepsinin eleştiri mahiyetinde olduğunu vurgulayan ünlü teknik direktör suç kastı olmadığını belirtti.

ÇİLİNGİROĞLU İFADEYE GELMEDİ

Takipsizlik kararında, Kaya Çilingiroğlu'nun avukatına müvekkilinin ifadesinin alınması gerektiği aksi takdirde toplanan delillere göre soruşturmanın sonlandırılacağına dair tebligat gönderildiği ancak Çilingiroğlu'nun müşteki sıfatıyla ifade vermeye gelmediği belirtildi.

SAVCI TAKİPSİZLİK KARARI VERDİ

Savcılık, Şenol Güneş'in kendisinin eleştirilmesi üzerine cevaplar verdiği, konuşmasının hiçbir yerinde müştekinin isminin zikredilmediği kaydederek, Şenol Güneş hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi.

Öte yandan müşteki Kaya Çilingiroğlu'nun avukatı Polat Dilli ise savcılık tarafından verilen takipsizlik kararına itiraz etti.