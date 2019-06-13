Real Madrid’ten 12 günde 5 transfere 303 milyon Euro

İspanya ve Şampiyonlar Ligi’ni hayal kırıklığıyla kapatan Real Madrid, gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Eflatun Beyazlılar, son olarak Lyon ve Fransa Milli Takımı’nın defans oyuncusu Ferland Mendy’yi renklerine kattı. 5. transferini yapan Real Madrid, oyuncuyla 6 yıllık sözleşme imzaladı. 24 yaşındaki sol bek için 48 milyon Euro bonservis bedeli ödeyen İspanyol devi, yaz transfer döneminde şimdiye kadar 303 milyon Euro harcadı.

2009 YILINDA 258 MİLYON EURO HARCAMIŞTI

Transfer döneminin başladığı 1 Haziran’dan itibaren 12 günde tam 303 milyon Euro harcayarak 5 transfer yapan Real Madrid’in bu durumu 2009 yılındaki politikasına benzetildi. 10 yıl önce yaz transfer döneminde Kaka için 60 milyon Euro, Cristiano Ronaldo için 94 milyon Euro, Karim Benzema için 35 milyon Euro, Xabi Alonso için 34.5 milyon Euro ve Raul Albiol’e 15 milyon Euro harcayan İspanyol devi diğer transferlerle birlikte toplamda 258 milyon Euro harcamıştı.

Bu sezon açıklanan en son transfer olan Mendy’nin bonservisini 48 milyon Euro’ya alan Real Madrid, Santos’tan renklerine kattığı Rodrygo için 45, Porto’nun merkez defans oyuncusu Eder Militao için 50 milyon Euro ödemişti. Sırp oyuncu Luka Jovic’i Eintracht Frankfurt’tan 60 milyon Euro’ya renklerine katan Real Madrid’in kasasından Eden Hazard için de 100 milyon Euro çıkacak.