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Ramos yılın düğününe Pique’yi davet etti Ronaldo’yu etmedi
İspanya La Liga

Ramos yılın düğününe Pique’yi davet etti Ronaldo’yu etmedi

Real Madrid Kaptanı Sergio Ramos'un, Pilar Rubio ile hayatını birleştireceği yılın düğününe dokuz yıl birlikte oynadığı eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'yu davet etmediği öğrenildi. Ramos'un 890 bin pound (6 milyon 500 bin TL) harcanacak düğününe Real Madrid'in ezeli rakibi Barcelona'da oynayan Pique ve sevgilisi Shakira ile Beckham çiftinin davetliler arasında olduğu belirtildi.

SKOR DIŞ HABER 13 Haziran 2019 11:12

İspanyol devi Real Madrid’in simge isimlerinden bir olan Sergio Ramos’un, televizyon yapımcısı Pilar Rubio ile hayatını birleştireceği yılın düğününün detayları ortaya çıkması başladı. Çiftin Sevilla’nın en eski katedrallerinden birinde gerçekleştireceği 890 bin pound (6.5 milyon TL) tutarındaki düğüne eski takım arkadaşı David Beckham ve eşi Victoria Beckham ile Barcelona’nın yıldız savunma oyuncusu Gerard Pique ve sevgilisi ünlü şarkıcı Shakira’nın da katılacağı belirtildi. Sergio Ramos, sadece iki yıl birlikte oynadığı David Beckham ve ezeli rakibi Barcelona’da oynayan Pique’yi düğüne davet etmesine rağmen, dokuz yıl takım arkadaşlığı yaptığı Cristiano Ronaldo’yu davet etmediği öğrenildi.

Cristiano Ronaldo’nun geçtiğimiz yaz Real Madrid’den ayrılarak Juventus’a transfer olmasının ardından ikilinin arasının açıldığı, Sergio Ramos’un bu nedenle yıldız futbolcuyu düğününe davet etmediği belirtiliyor.

Cristiano Ronaldo’nun ismi, 500 kişilik davetli listesinde yer almıyor.

Düğüne katılması beklenen davetliler arasında Luka Modric, Zinedine Zidane, Jordi Alba, Sergio Busquets, Fernando Hierro, Ronaldo Nazario, Roberto Carlos, Vicente del Bosque ve Iker Casillas da yer alıyor. Ancak bu isimlerden Casillas’ın geçirdiği kalp krizi ve eşi Sara Carbonero’nun kanser tedavisi görmesi nedeniyle düğünde yer alması beklenmiyor.

Düğünde, dünyaca ünlü rock grubu AC/DC’nin de canlı performans sergileyeceği biliniyor.

2012 yılından bu yanan birlikte olan Sergio Ramos ile Pilar Rubio’nun üç tane çocukları bulunuyor.

Son güncelleme 11:20 | 13 Haziran 2019
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