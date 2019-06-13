PSG’den Matthijs de Ligt için 75 milyon Euro!

Daha önce Barcelona ve Juventus başta olmak üzere bir çok Avrupa devinden teklif alan de Ligt için Fransa devi PSG devreye girdi.

ESPN’nin haberine göre; Fransızlar De Ligt için Ajax ile 75 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı. PSG Barcelona’ya kaptırmaktan çekindiği yıldız oyuncuya yıllığı 12 milyon Euro’dan 5 yıllık sözleşme önerdi.

Fransız basınında yer alan haberlerde Matthijs de Ligt’ın menajeri Mino Raiola Paris’te bir otelde PSG sportif direktörü Antero Henrique ile bir araya geldi.

PSG’nin 75 milyon Euro’luk dev teklifi sonrası De Ligt’ın transferi için bir adım önde olduğu belirtiliyor. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi’nde yarı final oynayarak büyük sükse yapan Ajax’ın 19 yaşındaki stoperi Matthijs de Ligt UEFA Uluslar Kupası finalinde Portekiz’e 1-0 yenildikleri maç sonrası Ronaldo’nun kendisine Juventus’a gelmesini teklif ettiğini açıklamıştı.

Genç yıldızın son teklifi kabul etmesi halinde PSG sezonun en flaş transferlerinden birine imza atacak. Ajax’ta son 3 sezonda 117 maça çıkan 19 yaşındaki stoper 7 gole imza attı.