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Müthiş iddia! Burak Yılmaz kalıyor mu? Gidiyor mu?
Transfer Haberleri

Müthiş iddia! Burak Yılmaz kalıyor mu? Gidiyor mu?

Burak Yılmaz ile ilgili İtalya'dan sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Milli golcünün Lecce'nin yaptığı transfer teklifini kabul ettiği öne sürüldü. Ancak gelen bir başka habere göre Burak İtalyanlar'ın 2.5 milyon Euro'luk teklifini reddetti.

13 Haziran 2019 13:48

Siyah beyazlı formayla sezonun ikinci yarısında başarılı bir performans sergileyen yıldız golcü Burak Yılmaz’ın Seria A’ya yeni yükselen Lecce tarafından istendiği ve Burak’ın da teklifi kabul ettiği öne sürüldü.

İtalyan basınından Alfredo Pedulla’nın geçtiği haberde Burak Yılmaz’ın Lecce ile anlaşma sağladığı iddia edildi. Kulüpler arasında görüşmelerin devam ettiği ve İtalyan ekibinin uygun şartlarda Burak Yılmaz’ın serbest bırakabileceğini düşündüğü belirtildi. Burak Yılmaz’ın da İtalya’da forma giyme hayali olduğu ve teklifi bu nedenle kabul ettiği öne sürüldü.

Burak Yılmaz geçtiğimiz sezon Süper Lig’de 22 resmi maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 16 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Burak Yılmaz, sezonun ikinci yarısında Beşiktaş formasıyla 15 maçta 11 gol kaydetti.

YILLIK 2.5 MİLYON EURO

DHA’dan geçilen habere göre ise; Öncelikle oyuncunun niyetini öğrenmek ve kabul etmesi halinde Beşiktaş ile resmi temasa geçmeyi düşünen Lecce’nin teklifinin yıllık 2.5 milyon Euro olduğu bildirilirken, Burak Yılmaz’ın bu teklifi değerlendirmeye almadan reddettiği ifade edildi. Beşiktaş’tan ayrılmayı kesinlikle düşünmediğini söyleyen milli golcünün gelecek olan tekliflerin kendisine değil resmi olarak Beşiktaş yönetimine iletilmesini istediği de gelen bilgiler arasında.

Son güncelleme 14:49 | 13 Haziran 2019
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