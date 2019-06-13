Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk’tan flaş sözler: Beinsports çekilmek istiyor

Spor Toto Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor'da kulüp başkanı Hilmi Kulluk olağanüstü genel kurul toplantısında güven tazeledi. Kulübün net borcu 60 milyon 482 bin Lira olarak açıklandı. Selçuklu Kongre Merkezi’ndeki Konyaspor Kulübü olağanüstü genel kurul toplantısı 412 delegenin katılımıyla çoğunluk sağlanarak gerçekleşti. Tek listenin yer aldığı genel kurulda açık oylama ile Hilmi Kulluk başkanlığındaki yeni yönetim kurulu oy birliği ile seçildi.

Konyaspor Kulüp Başkanı Hilmi Kulluk yaptığı konuşmada, “Kulüpler Birliği’nden gelen yazıda 18 Haziran'da toplantı var deniliyor. Toplantının gündemi yayıncı kuruluşun ödeme talebini görüşmek üzere. Şu an yayıncı kuruluş BeinSports çıkmak istiyor. TFF’ye diyor ki, ben satış yapamıyorum zarar ediyorum. Ve bir hesap çıkarmışlar, Türkiye Futbol Federasyonu’na verdiği teminatı yakarsa zararı daha az oluyor, devam ederse zararı daha çok oluyor. Belki öyle bir gün gelecek ki o gelirler de gelmeyecek, iş daha da kötüye gidecek. En büyük gelirimiz yayıncı kuruluş onlar da çıkmak istiyor. Bu diğer 18 kulüp içinde geçerli” diye konuştu.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Konyaspor resmi internet sitesinden Başkan Hilmi Kulluk’un sözlerinin çarpıtıldığı ile ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan bu açıklamanın ardından sosyal medyada Hilmi Kulluk’un yaptığı konuşmanın görüntüleri en çok konuşulan konu oldu. İşte açıklama ve Başkan’ın konuşması…

Konyaspor’un açıklaması:

Başkanımız Hilmi Kulluk'un Olağanüstü Genel Kurulda delegelerimize hitaben yaptığı konuşma sırasında yayıncı kuruluşla ilgili sarf ettiği sözler farklı bir mecraya çekilmiştir. Konuyla ilgili Başkanımızın yaptığı açıklama şöyledir:

“Bugün gerçekleştirdiğimiz Olağanüstü Genel Kurul'da delegelerimize teşekkür konuşması yaptığım sırada tahmini bütçe üzerine sorulan bir soru üzerine Beinsports'un en büyük gelir kalemimiz olduğunu, ancak yayıncı kuruluşun kulüplere taahhüdünü ‘ödememe talebi' ile karşı karşıya kaldığımızı, bu nedenle Kulüpler Birliği'nin bu gündemle başkanları toplantıya davet ettiğini ifade ettim. Konuşmamda harfi harfine söylediğim ve çarpıtılan cümlem aynen şöyledir. “Belki öyle bir gün gelecek ki bu gelirler de gelmeyecek. İş daha da kötüye gidecek. Bizim buradaki en büyük gelirimiz Digitürk şimdi o bile bakın ben BURADAN ÇIKARIM BELKİ diyor.”

Kamuoyunda yer aldığı gibi Beinsports Türk futbolundan çıkmak istiyor şeklinde bir beyanım yoktur. Sadece bizim değil, diğer 18 kulübün en büyük gelir kaynağı olan Beinsports'un mevcut durum göz önüne alındığında böyle bir ihtimali düşünebileceğini ifade ettim. Dolayısıyla genel kurulumuzda Beinsports grubunun bu talebiyle ilgili gerçekleşecek olan Kulüpler Birliği toplantısından bahsettim. Basına yansıyan tartışmaları takip ediyorum ancak meselenin özü budur. Söylediklerim ortadadır. Konunun medyada yer aldığı şekilde tartışılması bu konuyu farklı bir şekilde yansıtanların sorunudur.”

Başkan Hilmi Kulluk’un konuşması…