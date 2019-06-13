Kasımpaşa’da yeniden Kemal Özdeş dönemi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Kemal Özdeş ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

2016-2018 yıllarında lacivert beyazlı ekipte görev alan Kemal Özdeş ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “2019-2020 sezonu için futbol takımımız Teknik Direktörlük görevi için Sayın Kemal Özdeş ve Sportif Direktörlük görevi için Sayın Emre Zengilli göreve getirilmişlerdir.”

Daha önce 3 kez takımdan ayrılan ve geri dönen Kemal Özdeş ile 4. kez anlaşmaya varıldı. İşte Kemal Özdeş’in Kasımpaşa serüveni:

16 Eylül 2016 – Kasımpaşa’ya geri döndü

26 Ocak 2018 – Kasımpaşa’dan ayrıldı

30 Ocak 2018 – Kasımpaşa’ya geri döndü

1 Ekim 2018 – Kasımpaşa’dan ayrıldı

13 Haziran 2019 – Kasımpaşa’ya geri döndü