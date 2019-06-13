SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İsmail Küçükkaya: Ortak yayın öncesi iki adayla da görüştüm
Gianluigi Buffon’un menajerinden flaş açıklama! ‘Buffon da istiyor…’
Transfer Haberleri

Gianluigi Buffon’un menajerinden flaş açıklama! ‘Buffon da istiyor…’

Menajer Sivano Martina, Gianluigi Buffon'un Porto'da oynamaya sıcak baktığını ancak henüz resmi teklif almadıklarını açıkladı.

13 Haziran 2019 08:36

Portekiz ekibi Porto’nunGianluigiBuffon ile ilgilendiği yönünde haberler hakkında İtalyan kalecinin menajerinden flaş bir açıklama geldi.

Portekiz basınında, kalp rahatsızlığı geçiren ve hastaneye kaldırlan Iker Casillas’ın futbolu bırakmasının ardından Porto’nun Buffon ile ilgilendiği yazıldı.

“PORTO’YA SICAK BAKIYOR”

Konu hakkında açıklama yapan Buffon’un menajeri Silvano Martina, “Porto’dan resmi bir teklif gelmedi. Ancak Gigi, Porto’da oynama fikrine sıcak bakıyor. Şampiyonlar Ligi’nde oynayan, harika bir geçmişi olan kulüpten bahsediyoruz.” ifadelrini kullandı.

FENERBAHÇE İDDİASI

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda İtalya’nın ünlü spor spikerlerinden Di Marzio, 41 yaşındaki tecrübeli eldiven için Fenerbahçe’nin ilgisi olduğunu okuyucularına aktarmıştı.

Geçtiğimiz sezonu Paris Saint-Germain’de geçiren 41 yaşındaki file bekçisi, 25 maçta 25 gol yedi ve 9 maçta kalesini gole kapattı.

13 Haziran 2019 Galatasaray için büyük tehlike kapıda! Galatasaray muhalefeti, Haziran ayı olağan toplantısında sarı-kırmızılı camiayı zor durumda bırakacak bir talepte bulundu. İbra edilmeyen Mustafa Cengiz yönetiminin, mahkeme kararıyla bu durumu durdurmasının ardından, muhalefet, yönetimin transfer yetkisini durdurma talebinde bulundu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 09:28 | 13 Haziran 2019
Fenerbahçe gianluigi buffon Porto transfer
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR