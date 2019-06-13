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Galatasaraylı Nigel Hayes, Zalgiris Kaunas ile anlaştı
Basketbol Süper Ligi

Galatasaraylı Nigel Hayes, Zalgiris Kaunas ile anlaştı

Geride kalan sezonu Galatasaray Doğa Sigorta'da geçiren ABD'li basketbolcu Nigel Hayes, Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

13 Haziran 2019 10:42

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı’nda bu sezon başarılı bir performans sergileyen ABD’li basketbolcu Nigel Hayes’in yeni adresi belli oldu.

Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Hayes ile anlaştıklarını bildirdi. Zalgiris ayrıca 24 yaşındaki basketbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu. Galatasaray Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, yaptığı açıklamada, çok iyi bir sezon geçiren Nigel Hayes’e ABD’den ve Avrupa’dan birçok takımın ilgisi olduğunu belirtmişti.

ABD’li basketbolcu, Galatasaray forması ile bu sezon Basketbol Süper Ligi’nde 12.3 sayı, 5.2 ribaund ve 2.1 asist ortalaması ile mücadele ederken, Eurocup'ta ise 15.7 sayı ve 5.6 ribaund ile takımına katkıda bulunmuştu.

Son güncelleme 10:42 | 13 Haziran 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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