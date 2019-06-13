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Galatasaray’da tarihi gün!
Galatasaray

Galatasaray’da tarihi gün!

Sarı-kırmızılı kulüpte 23 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen ve Mustafa Cengiz yönetiminin ibra edilmemesiyle sonuçlanan genel kurula dair verilen tedbir kararı mahkemede görüşülecek

SKOR ÖZEL | Mesut Yıldırım 13 Haziran 2019 08:43

SEZONU çifte kupa ile kapatan Galatasaray, yeni bir seçim sürecine girebilir ya da mevcut yönetim yoluna devam edebilir. Bu belirsizliği ortadan kaldıracak karar bugün alınacak. Sarı-kırmızılı kulüpte 23 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen ve Mustafa Cengiz yönetiminin ibra edilmemesiyle sonuçlanan genel kurula 27. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin koyduğu tedbir kararının iptaline ilişkin duruşma bugün 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek.

MUHALEFETTEN ATAK!

MUHALİFLER, ibrasızlık oylamasının ardından yeni bir girişimde bulunarak ‘yönetimin yetkilerini durdurma talebi' ile mahkemeye başvuruda bulundu. 14'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülmekte olan ‘Genel kurulun iptali' davasına fer-i müdahale talebinde bulunan Ahmet Özdoğan ve Barış Cenk Akkaya, ihtiyati tedbir talebinde bulundu. Futbol AŞ'ye bağlı olmasından dolayı transferler bu durumdan etkilenmeyecek.

13 Haziran 2019 Galatasaray için büyük tehlike kapıda! Galatasaray muhalefeti, Haziran ayı olağan toplantısında sarı-kırmızılı camiayı zor durumda bırakacak bir talepte bulundu. İbra edilmeyen Mustafa Cengiz yönetiminin, mahkeme kararıyla bu durumu durdurmasının ardından, muhalefet, yönetimin transfer yetkisini durdurma talebinde bulundu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 08:43 | 13 Haziran 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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