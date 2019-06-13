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Galatasaray U14 Takımı, Barcelona’ya gol yağdırdı!
Galatasaray

Galatasaray U14 Takımı, Barcelona’ya gol yağdırdı!

Galatasaray U14 Futbol Takımı, Florya'da oynadığı hazırlık maçında Barcelona Futbol Okulu'nu 6-2'lik skorla mağlup etti.

13 Haziran 2019 17:04

Galatasaray’ın sosyal medya platformlarından paylaşılan bilgiye göre, Galatasaray U14 Futbol Takımı, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Barcelona Futbol Okulu ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar bu müsabakadan 6-2’lik skorla galip ayrıldı. Galatasaray’ın gollerini Beknaz Almazbekov (3), Burak Yalçın (2) ve Emirhan Kayar kaydetti.

Beknaz Almazbekov, geçtiğimiz aylarda oynanan bir karşılaşmada gösterdiği fair-play ile adından söz ettirmişti.

27 Mart 2019 14 yaşındaki Galatasaraylı Beknaz Almazbekov`ın hareketi dünya basınında! Galatasaray U14 takımı kaptanı Beknaz Almazbekov`un fair play örneği dünya basınında manşetlere taşındı. Belçika`da yılın fair play ödülünün genç futbolcuya verileceği iddia edildi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:04 | 13 Haziran 2019
barcelona Galatasaray U14
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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