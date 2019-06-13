Galatasaray U14 Takımı, Barcelona’ya gol yağdırdı!

Galatasaray’ın sosyal medya platformlarından paylaşılan bilgiye göre, Galatasaray U14 Futbol Takımı, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Barcelona Futbol Okulu ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar bu müsabakadan 6-2’lik skorla galip ayrıldı. Galatasaray’ın gollerini Beknaz Almazbekov (3), Burak Yalçın (2) ve Emirhan Kayar kaydetti.

Beknaz Almazbekov, geçtiğimiz aylarda oynanan bir karşılaşmada gösterdiği fair-play ile adından söz ettirmişti.

U14 takımımız Florya Metin Oktay Tesislerimizde Barcelona Futbol Okulu ile hazırlık maçı yaptı. Takımımız maçı 6-2 kazanarak sezonu tamamladı. Gollerimizi Beknaz Almazbekov(3), Burak Yalçın(2) ve Emirhan Kayar attı. #Galatasaray#GalatasarayFutbolAkademisi pic.twitter.com/pH7WrfGeAc

— GS Futbol Akademisi (@GSfutbolakademi) 13 Haziran 2019