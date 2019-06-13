Galatasaray etkileşim rekoru kırdı

Galatasaray Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre spor ve finans araştırmaları şirketi Deportes Finanzas’ın dünya genelindeki futbol kulüplerini kapsayan araştırmasında Galatasaray, elde ettiği 22. şampiyonluğunun ardından Instagram’da 77,8 milyon etkileşim alarak yeni bir rekora imza attı. Listenin başında 103 milyon etkileşim ile İspanyol ekibi Barcelona bulunurken, son UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool 74,5 milyon ile üçüncü sırada yer aldı.

Galatasaray, 2018 yılında dört büyük sosyal medya platformu olan YouTube, Twitter, Instagram ve Facebook’ta, rakiplerini geride bırakarak Türkiye’nin sosyal medyada en çok etkileşim alan spor kulübü olmuştu.

Sarı-kırmızılı kulüp, 2013 yılında katıldığı Instagram’da geride bıraktığı 6 yılda 6,8 milyon takipçiye ulaştı.