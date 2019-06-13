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Galatasaray etkileşim rekoru kırdı
Galatasaray

Galatasaray etkileşim rekoru kırdı

Galatasaray Kulübü, sosyal medya platformu Instagram'da en çok etkileşim alan kulüpler sıralamasında 2. oldu.

13 Haziran 2019 16:48

Galatasaray Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre spor ve finans araştırmaları şirketi Deportes Finanzas’ın dünya genelindeki futbol kulüplerini kapsayan araştırmasında Galatasaray, elde ettiği 22. şampiyonluğunun ardından Instagram’da 77,8 milyon etkileşim alarak yeni bir rekora imza attı. Listenin başında 103 milyon etkileşim ile İspanyol ekibi Barcelona bulunurken, son UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool 74,5 milyon ile üçüncü sırada yer aldı.

Galatasaray, 2018 yılında dört büyük sosyal medya platformu olan YouTube, Twitter, Instagram ve Facebook’ta, rakiplerini geride bırakarak Türkiye’nin sosyal medyada en çok etkileşim alan spor kulübü olmuştu.

Sarı-kırmızılı kulüp, 2013 yılında katıldığı Instagram’da geride bıraktığı 6 yılda 6,8 milyon takipçiye ulaştı.

Son güncelleme 16:48 | 13 Haziran 2019
galatasaray
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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