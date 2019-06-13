SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İsmail Küçükkaya: Ortak yayın öncesi iki adayla da görüştüm
Fenerbahçeli Eljif Elmas için Milan iddiası! İstenen bonservis…
İtalya Serie A

Fenerbahçeli Eljif Elmas için Milan iddiası! İstenen bonservis…

Transfer sezonunda birçok Avrupa devinin gözdesi olan Fenerbahçeli Eljif Elmas için İtalya devi Milan'ın da devreye girdiği iddia edildi. Football Italia'nın haberine göre, Milan ile Fenerbahçe arasındaki görüşmeler devam ediyor.

SKOR DIŞ HABER 13 Haziran 2019 19:31

Fenerbahçe’nin geçen sezon başında kadrosuna kattığı Eljif Elmas için bir Avrupa devi daha sıraya girdi. Genç oyuncu için İtalya Serie A ekibi Milan’ın transfer görüşmesi için Fenerbahçe’nin kapısını çaldığı iddia edildi.

Football Italia’da yer alan habere göre, Borussia Dortmund, Fiorentina, Inter, Napoli ve Atletico Madrid gibi takımların ardından Milan da Makedon oyuncu için Fenerbahçe ile temas halinde.

Fenerbahçe formasıyla oynadığı 40 maçta 4 gol atan, Makedonya Milli Takımı ile 11 maçta 2 gol atan 19 yaşındaki Elmas sergilediği performansla birçok kulübün radarına girmeyi başardı.

Fenerbahçe’nin Elmas için 20 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli talep ettiği iddia edilirken iki kulüp arasındaki görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Öte yandan bu transferin gerçekleşmemesi halinde Milan’ın Empoli’de forma giyen orta saha oyuncusu Rade Krunic’i 8 milyon Euro’ya tamamlayabileceğine dikkat çekildi.

13 Haziran 2019 Fenerbahçe`de flaş iddia! Fejsa ile 3 yıllığına anlaşmaya varıldı... Fenerbahçe`nin, Benfica`nın başarılı orta sahalarından Ljubomir Fejsa ile 3 yıllığına anlaştığı iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin 30 yaşındaki oyuncu için Benfica`ya 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:46 | 13 Haziran 2019
eljif elmas Fenerbahçe
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR