Fenerbahçeli Eljif Elmas için Milan iddiası! İstenen bonservis…

Fenerbahçe’nin geçen sezon başında kadrosuna kattığı Eljif Elmas için bir Avrupa devi daha sıraya girdi. Genç oyuncu için İtalya Serie A ekibi Milan’ın transfer görüşmesi için Fenerbahçe’nin kapısını çaldığı iddia edildi.

Football Italia’da yer alan habere göre, Borussia Dortmund, Fiorentina, Inter, Napoli ve Atletico Madrid gibi takımların ardından Milan da Makedon oyuncu için Fenerbahçe ile temas halinde.

Fenerbahçe formasıyla oynadığı 40 maçta 4 gol atan, Makedonya Milli Takımı ile 11 maçta 2 gol atan 19 yaşındaki Elmas sergilediği performansla birçok kulübün radarına girmeyi başardı.

Fenerbahçe’nin Elmas için 20 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli talep ettiği iddia edilirken iki kulüp arasındaki görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Öte yandan bu transferin gerçekleşmemesi halinde Milan’ın Empoli’de forma giyen orta saha oyuncusu Rade Krunic’i 8 milyon Euro’ya tamamlayabileceğine dikkat çekildi.

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