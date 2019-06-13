Fenerbahçe’de flaş iddia! Fejsa ile 3 yıllığına anlaşmaya varıldı…

Geçtiğimiz sezon ligde başarılı bir grafik sergileyemeyen ve ligi 6. sırada tamamlayan Fenerbahçe, transfere hızlı başlamaya hazırlanıyor…
İHA’nın haberine göre; Teknik Direktör Ersun Yanal’ın yönetime ilettiği isimlerin başında yer alan ve Benfica’da forma giyen Fejsa ile sarı-lacivertliler mutlu sona ulaştı. Oyuncuya yıllık 1.7 milyon Euro garanti para ile 3 yıllık sözleşme teklif eden Fenerbahçe, Portekiz ekibine ise 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Sarı-laciverlilerin Fejsa’nın kontratında, 300 bin Euro’yu aşmamak kaydıyla bonuslar da koymaya hazırlandığı öğrenildi.