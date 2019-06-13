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Fenerbahçe’de flaş iddia! Fejsa ile 3 yıllığına anlaşmaya varıldı…
Transfer Haberleri

Fenerbahçe’de flaş iddia! Fejsa ile 3 yıllığına anlaşmaya varıldı…

Fenerbahçe'nin, Benfica'nın başarılı orta sahalarından Ljubomir Fejsa ile 3 yıllığına anlaştığı iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin 30 yaşındaki oyuncu için Benfica'ya 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

13 Haziran 2019 12:10

Geçtiğimiz sezon ligde başarılı bir grafik sergileyemeyen ve ligi 6. sırada tamamlayan Fenerbahçe, transfere hızlı başlamaya hazırlanıyor…

İHA’nın haberine göre; Teknik Direktör Ersun Yanal’ın yönetime ilettiği isimlerin başında yer alan ve Benfica’da forma giyen Fejsa ile sarı-lacivertliler mutlu sona ulaştı. Oyuncuya yıllık 1.7 milyon Euro garanti para ile 3 yıllık sözleşme teklif eden Fenerbahçe, Portekiz ekibine ise 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Sarı-laciverlilerin Fejsa’nın kontratında, 300 bin Euro’yu aşmamak kaydıyla bonuslar da koymaya hazırlandığı öğrenildi.

13 Haziran 2019 Salih Uçan herkesin konuştuğu o anı anlattı! ‘Hâlâ aklımdan çıkmıyor' Bonservisi elinde olan Salih Uçan,gündem ve geleceği ile ilgiliönemli açıklamalarda bulundu. Ayrıca Uçan, Empoli`de birlikte forma giydiği takım arkadaşı Zajc`la ilgili Genç ve yetenekli bir futbolcu. Top kontrolü ve şutları çok iyi. Saha dışında da kişiliği oturmuş, yardımsever bir insan. Ayrıca çok çalışkan. Bana göre Fenerbahçe'ye yeni sezonda çok daha fazla katkı sağlayacaktır dedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 12:21 | 13 Haziran 2019
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1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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