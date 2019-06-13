Fenerbahçe’de flaş iddia! Fejsa ile 3 yıllığına anlaşmaya varıldı…

Geçtiğimiz sezon ligde başarılı bir grafik sergileyemeyen ve ligi 6. sırada tamamlayan Fenerbahçe, transfere hızlı başlamaya hazırlanıyor…

İHA’nın haberine göre; Teknik Direktör Ersun Yanal’ın yönetime ilettiği isimlerin başında yer alan ve Benfica’da forma giyen Fejsa ile sarı-lacivertliler mutlu sona ulaştı. Oyuncuya yıllık 1.7 milyon Euro garanti para ile 3 yıllık sözleşme teklif eden Fenerbahçe, Portekiz ekibine ise 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Sarı-laciverlilerin Fejsa’nın kontratında, 300 bin Euro’yu aşmamak kaydıyla bonuslar da koymaya hazırlandığı öğrenildi.

Salih Uçan herkesin konuştuğu o anı anlattı! ‘Hâlâ aklımdan çıkmıyor' Bonservisi elinde olan Salih Uçan,gündem ve geleceği ile ilgiliönemli açıklamalarda bulundu. Ayrıca Uçan, Empoli`de birlikte forma giydiği takım arkadaşı Zajc`la ilgili Genç ve yetenekli bir futbolcu. Top kontrolü ve şutları çok iyi. Saha dışında da kişiliği oturmuş, yardımsever bir insan. Ayrıca çok çalışkan. Bana göre Fenerbahçe'ye yeni sezonda çok daha fazla katkı sağlayacaktır dedi. İlgili Haberi Oku