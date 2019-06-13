Son dakika! Fenerbahçe ve Milli Takım’ın eski futbolcularından Şeref Has hayatını kaybetti

Barcelona’da oynayan ilk Türk unvanının sahibi olan eski Fenerbahçeli ve Milli Takım Kaptanı Şeref Has 82 yaşında hayata veda etti.

Fenerbahçe camiasında 81 yılın altın karması olarak bilinen Cihat Arman, Selahattin Torkal, Alpaslan Eratlı, Basri Dirimlili, Fikret Kırcan, Lefter Küçükandonyadis, Can Bartu, Zeki Rıza Sporel, Cemil Turan, Fikret Arıcan isimleri arasında Şeref Has da çok değerli bir efsane olarak anılıyordu.

Fenerbahçe tarihinin en çok forma giymiş beş oyuncusundan biri olan Şeref Has, 27 Eylül 1936 Yeniköy doğumlu ve Kabataş Erkek Lisesi mezunudur.

Şeref Has, Fenerbahçe adına 168 gole imza atmıştır. Has, aynı zamanda Fenerbahçe’nin eski futbolcularından Mehmet Ali Has’ın da kardeşidir. Futbolu 1973-1976 arasında ayrıca teknik direktörlüğünü yaptığı Mersin İdman Yurdu’nda bırakmıştır.

1955-1969 yılları arasında Fenerbahçe’de oynayan efsane futbolcu orta sahanın dinamosu olarak biliniyordu. Fenerbahçe ile 2 İstanbul ligi ve 5 lig şampiyonluğu yaşayan efsane isim 1968 Balkan Kupası olmak üzere sayısız kupa kazandı.

Fenerbahçe’de oynadığı yıllarda büyük başarı kazanan Şeref Has, Beyoğluspor’dan transfer edilmiştir. Sarı-lacivertli takımın dört Türkiye Ligi, iki İstanbul ligi şampiyonluklarında görev almıştır. Özellikle kafa vuruşları ve golcülüğü ile tanınan Has, 37 kez A Milli formayı giymiştir.

Gerek Fenerbahçe’de, gerekse Milli Takım’da kaptanlık görevlerini de defalarca üstlenmiş olan Şeref, adını Türk futbol tarihine altın harflerle yazdıran Fenerbahçeli futbolculardandır. Fenerbahçe formasıyla 168 gol atan Has, A Milli Takım’da 10 kez kaptanlık görevi yapmıştır.

Şeref Has (Sağda) Lefter Küçükandonyadis ile birlikte…

FENERBAHÇE’DEN AÇIKLAMA:

Fenerbahçe Kulübünden vefat ile ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“14 yıl boyunca formamızı giyen ve kulübümüzde yöneticilik görevi de yapan 2996 numaralı yüksek divan kurulu üyemiz, eski milli futbolcu Şeref Has’ı kaybetmiş olmanın derin acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz. Fenerbahçe’mizin ve Türk sporunun efsane ismi Şeref Has’a Allah’tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz. 1955-1969 yıllarında Fenerbahçe formasıyla çıktığı 605 maçta 168 gol kaydeden Şeref Has, 39 kez de A Milli Takım formasını giymişti. 5 defa Türkiye Ligi, 2 defa İstanbul Ligi şampiyonluğu yaşayan eski futbolcumuz; Türkiye Kupası, Spor Toto Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Balkan Kupası zaferlerinde de takımımızda yer almıştı. Mekanı cennet olsun.”

1936 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Şeref Has, Beyoğluspor’da forma giydikten sonra Fenerbahçe’ye transfer olmuştu. Milli takım ve Fenerbahçe’de kaptanlık görevini de üstlenen Şeref Has, ay-yıldızlı formayla 1 gole imza attı.