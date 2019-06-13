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Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta?
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Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes bu akşam karşı karşıya gelecek. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko kendi evinde Anadolu Efes'i ağırlıyor. Peki Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? İşte maç hakkında merak edilen bütün detaylar...

13 Haziran 2019 18:07

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes bu akşam büyük bir mücadele verecek. Basketbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği karşılaşmada Fenerbahçe Beko, kendi evinde olmanın avantajını kullanmak istiyor, Anadolu Efes ise deplasmanda taraflarına bir sürpriz yapmanın peşinde. Kıyasıya rekabetin yaşanacağı karşılaşma hakkında detaylar haberimizde yer alıyor.

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı bu akşam saat 21.00’de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma Trt Spor ve Tivibu Spor 2’den canlı yayınlanacak.

Final serisinde 4 galibiyete ulaşan takım Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin şampiyonu olacak. İlk maç Fenerbahçe Beko’nun 73-56 galibiyetiyle sonuçlanırken ikinci maçta istenilen sonucu alamayan Fenerbahçe Beko normal maç süresini 86-86 berabere tamamladığı maçtan 101-93 mağlup ayrıldı.

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, ligde play-off uygulamasının başladığı 1983-84 sezonundan itibaren 16. kez eşleşti.

Geride kalan 15 eşleşmede 9 kez lacivert-beyazlı takım, 6 defa ise sarı-lacivertli ekip turu geçti.

İki takım arasında lig play-off'larında oynanan 49 karşılaşmanın 26'sını Anadolu Efes, 23'ünü ise Fenerbahçe kazandı.

Son güncelleme 18:07 | 13 Haziran 2019
anadolu efes Fenerbahçe Beko
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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