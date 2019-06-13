Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes bu akşam büyük bir mücadele verecek. Basketbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği karşılaşmada Fenerbahçe Beko, kendi evinde olmanın avantajını kullanmak istiyor, Anadolu Efes ise deplasmanda taraflarına bir sürpriz yapmanın peşinde. Kıyasıya rekabetin yaşanacağı karşılaşma hakkında detaylar haberimizde yer alıyor.

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı bu akşam saat 21.00’de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma Trt Spor ve Tivibu Spor 2’den canlı yayınlanacak.

Final serisinde 4 galibiyete ulaşan takım Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin şampiyonu olacak. İlk maç Fenerbahçe Beko’nun 73-56 galibiyetiyle sonuçlanırken ikinci maçta istenilen sonucu alamayan Fenerbahçe Beko normal maç süresini 86-86 berabere tamamladığı maçtan 101-93 mağlup ayrıldı.

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, ligde play-off uygulamasının başladığı 1983-84 sezonundan itibaren 16. kez eşleşti.

Geride kalan 15 eşleşmede 9 kez lacivert-beyazlı takım, 6 defa ise sarı-lacivertli ekip turu geçti.

İki takım arasında lig play-off'larında oynanan 49 karşılaşmanın 26'sını Anadolu Efes, 23'ünü ise Fenerbahçe kazandı.