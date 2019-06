Daley Mathison’ın hayatını kaybettiği kazada yürek burkan detay

Isle of Man TT Superbike yarışında hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Daley Mathison’ın geçirdiği kaza sırasında tribünde eşi ve üç yaşındaki küçük kızı Daisy da bulunduğu öğrenildi. The Sun’da yer alan habere göre 27 yaşındaki Daley Mathison kazasını izlemek zorunda kalan eşi Natalie Mathison ve küçük kızı dehşete düştü.

BMW sürücüsü Daley Mathison, Snugborough’daki Superbike yarışının üçüncü turunda motosikletinin kontrolünü kaybetti. Yaşanan feci kaza sonrası anında durdurulan yarış yeniden başlamadı. Kazaya tanık olan Daley Mathison’ın eşi ve çocuğu büyük şok yaşadı. Kaza sonrası eşinin yaralandığını düşünen Natalie Mathison, ölüm haberini alınca yıkıldı. Hiç beklemediği bu haber karşısında büyük üzüntü yaşayan Natalie Mathison, gözyaşlarına boğuldu.

Kevin Durant`ın sakatlığı eleştiri oklarını Golden State Warriors`a çevirdi Golden State Warriors ile Toronto Raptors arasında oynanan NBA final serisi maçında sakatlanan Kevin Durant`ın sakatlığının ciddi olduğu anlaşıldı. Kevin Durant`ın sakatlığı Golden State Warriors takımının sert eleştiriler almasına neden oldu. İlgili Haberi Oku

Daley Mathison’ın kardeşi Renae Jackson, Natalie Mathison’ın ölüm haberini aldığı andan bu yana konuşmakta zorlandığını söyledi. The Sun’a konuşan Renae Jackson “Kahrolduk! Olanlara hala inanamıyoruz” dedi. Natalie Mathison’ın kendisine sadece “Daley’in her yarışını izlediğimde kanım donardı. Ama ona güvenirdim. Buna inanamıyorum” dediğini aktardı.

Natalie Mathison, eşinin hayatını kaybettiğini Daley Mathison’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Natalie Mathison, paylaşımında “Hiçbir şey yazmak istemiyorum ama… Daisy’nin de dediği gibi Daley perilerle birlikte uyuyor. Şu anda söylemeye güç bulabildiğim tek şey bu… Hayattan keyif alan ve yarışmaktan gurur duyan kocamı gördüğüm son kare…” yazmıştı.

Not something I ever wanted to write but here we go…..

Daley, as Daisy says, is now sleeping with the fairies. That's all I can bring myself to say right now. The last image I saw of my husband, was of a man so happy with life and so proud of his racing. xxxxxx pic.twitter.com/wWCaDJwUht

— Daley Mathison (@DaleyMathison) June 3, 2019