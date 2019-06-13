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Daley Mathison’ın hayatını kaybettiği kazada yürek burkan detay
Diğer Sporlar

Daley Mathison’ın hayatını kaybettiği kazada yürek burkan detay

Daley Mathison'ın Isle of Man TT Superbike kazasında hayatını kaybettiği sırada eşi ve çocuğunun tribünde olduğu öğrenildi.

SKOR DIŞ HABER 13 Haziran 2019 13:38

Isle of Man TT Superbike yarışında hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Daley Mathison’ın geçirdiği kaza sırasında tribünde eşi ve üç yaşındaki küçük kızı Daisy da bulunduğu öğrenildi. The Sun’da yer alan habere göre 27 yaşındaki Daley Mathison kazasını izlemek zorunda kalan eşi Natalie Mathison ve küçük kızı dehşete düştü.

BMW sürücüsü Daley Mathison, Snugborough’daki Superbike yarışının üçüncü turunda motosikletinin kontrolünü kaybetti. Yaşanan feci kaza sonrası anında durdurulan yarış yeniden başlamadı. Kazaya tanık olan Daley Mathison’ın eşi ve çocuğu büyük şok yaşadı. Kaza sonrası eşinin yaralandığını düşünen Natalie Mathison, ölüm haberini alınca yıkıldı. Hiç beklemediği bu haber karşısında büyük üzüntü yaşayan Natalie Mathison, gözyaşlarına boğuldu.

 

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Daley Mathison’ın kardeşi Renae Jackson, Natalie Mathison’ın ölüm haberini aldığı andan bu yana konuşmakta zorlandığını söyledi. The Sun’a konuşan Renae Jackson “Kahrolduk! Olanlara hala inanamıyoruz” dedi. Natalie Mathison’ın kendisine sadece “Daley’in her yarışını izlediğimde kanım donardı. Ama ona güvenirdim. Buna inanamıyorum” dediğini aktardı.

Natalie Mathison, eşinin hayatını kaybettiğini Daley Mathison’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Natalie Mathison, paylaşımında “Hiçbir şey yazmak istemiyorum ama… Daisy’nin de dediği gibi Daley perilerle birlikte uyuyor. Şu anda söylemeye güç bulabildiğim tek şey bu… Hayattan keyif alan ve yarışmaktan gurur duyan kocamı gördüğüm son kare…” yazmıştı.

 

Son güncelleme 13:41 | 13 Haziran 2019
Daley Mathison natalie mathison
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2 Istanbul Basaksehir
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34 19 65
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34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
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