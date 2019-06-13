MAÇ SONUCU | Fenerbahçe Beko 57-74 Anadolu Efes

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko’ya konuk olan Anadolu Efes 74-57 galip geldi ve seride 2-1 öne geçti.

Anadolu Efes’te 19 sayı atan Rodrique Beabois ve Shane Larkin galibiyetin mimarları olurken, 16 sayı atan Adrien Moerman ile maçı 15 sayı ile tamamlayan Vasilije Micic takımın en skorerleri arasında yer aldı. Konuk ekip ikinci çeyrekten itibaren üstün götürdüğü maçta farkın erimesine izin vermedi ve sahadan galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe Beko 3 sayı çizgisi gerisinden adeta çember döverken, 34 üç sayılık denemesinde sadece 5 isabet bulabildi ve yüzde 14’lük isabet oranıyla mücadeleyi tamamladı. İsabetli olan 5 üçlükten üçü Ali Muhammed’den geldi.

Sarı lacivertlilerde 17 sayı atan Nikola Kalinic takımın en skorer ismi olurken Ali Muhammed 13, Nicolo Melli ise 11 sayıda kaldı. Fenerbahçe’de çift sayılı hanelere ulaşan başka oyuncu olmazken kaptan Melih Mahmutoğlu serbest atışlardan sadece 2 sayı atabildi.

Dört galibiyete ulaşacak ekibin şampiyon olacağı serinin dördüncü maçı 15 Haziran Cumartesi günü sarı-lacivertli takımın ev sahipliğinde oynanacak.

İşte mücadele sonunda iki takımın istatistikleri;

MAÇ SONUCU: Fenerbahçe Beko: 57 – Anadolu Efes: 74

1. Çeyrek: 17-22

17-22 2. Çeyrek: 9-14

9-14 3. Çeyrek: 19-20

19-20 4. Çeyrek: 12-18

Basketbol Süper Ligi’nde son 3 sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko, ilk maçtan 73-56 galip ayrıldı. Ligde 2009’dan bu yana şampiyonluğu bulunmayan Anadolu Efes ise normal süresi 86-86 biten serinin ikinci müsabakasını uzatma bölümü sonunda 101-93 kazanarak durumu 1-1’e getirmişti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mehmet Keseratar, Emin Moğulkoç, Kaan Büyükçil

Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed 13, Melih Mahmutoğlu 2, Guduric 7, Kalinic 17, Melli 11, Ahmet Düverioğlu 1, Sinan Güler 2, Sloukas 4, Datome, Egehan Arna

Anadolu Efes: Micic 15, Larkin 19, Beaubois 19, Moerman 16, Dunston 3, Doğuş Balbay 2, Onuralp Bitim, James Metecan Birsen, Sertaç Şanlı, Ömer Can İlyasoğlu

1. Periyot: 17-22

Devre: 26-36

3. Periyot: 45-56

İKİ TAKIMIN SAHAYA ÇIKTIĞI İLK 5’LER;

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN SLOUKAS’A DESTEK

Fenerbahçe taraftarı, babasını kaybeden Yunan basketbolcu Kostas Sloukas'ı unutmadı. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final serisi üçüncü maçında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak olan Fenerbahçe Beko – Anadolu Efes müsabakası öncesi sarı-lacivertli taraftarlar geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden Kostas Sloukas'a destek tezahüratı yaptı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe Beko'nun karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya çıktığı sırada Kostas Sloukas'a tezahüratlarla destek verdi. Yunan basketbolcu yapılan destek tezahüratlara kayıtsız kalmayarak tribünleri selamladı.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman yine sahaya kulaklıkla çıktı! Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, deplasmandaki Fenerbahçe karşılaşması öncesinde ısınmaya yine kulaklıkla çıktı. İlgili Haberi Oku

DATOME GERİ DÖNDÜ

Sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Fenerbahçe Beko’nun İtalyan forveti Gigi Datome, kadroda yer aldı.

Datome, play-off final serisinin ilk iki maçında sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.