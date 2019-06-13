BB Erzurumspor Muzaffer Bilazer’i açıkladı!

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Muzaffer Bilazer ile prensipte anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Bilazer ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtilerek, anlaşma detaylarının daha sonra açıklanacağı aktarıldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Kulübümüz yeni sezonda teknik direktörlük görevi için Muzaffer Bilazer ile prensip anlaşmasına vardı. Erzurumspor’umuza hayırlı olsun.”
Mavi-beyazlı ekip sezon sonunda teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırmıştı.
Kulübümüz, yeni sezonda teknik direktörlük görevi için Muzaffer Bilazer'le prensip anlaşmasına vardı. Erzurumspor'umuza hayırlı olsun.#Erzurumspor pic.twitter.com/zo3H00czdw
— BB Erzurumspor (@Erzurumspor) 13 Haziran 2019