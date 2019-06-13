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BB Erzurumspor Muzaffer Bilazer’i açıkladı!
TFF 1.Lig

BB Erzurumspor Muzaffer Bilazer’i açıkladı!

Mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Muzaffer Bilazer ile anlaşmaya vardı

13 Haziran 2019 18:10

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Muzaffer Bilazer ile prensipte anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Bilazer ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtilerek, anlaşma detaylarının daha sonra açıklanacağı aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz yeni sezonda teknik direktörlük görevi için Muzaffer Bilazer ile prensip anlaşmasına vardı. Erzurumspor’umuza hayırlı olsun.”

Mavi-beyazlı ekip sezon sonunda teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırmıştı.

Son güncelleme 18:10 | 13 Haziran 2019
bb erzurumspor Muzaffer Bilazer
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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