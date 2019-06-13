Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman yine sahaya kulaklıkla çıktı!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisi üçüncü maçında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya gelirken, Efes Başantrenörü Ergin Ataman, parkeye yine kulaklıkla çıktı.

Ataman, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan serinin ikinci müsabakasında da sahaya kulaklıkla çıkmış, sarı-lacivertli taraftarların aleyhinde yaptığı tezahüratlara bu şekilde tepki göstermişti.

Ataman, serinin ikinci maçından sonra kulaklık takmasıyla ilgili, “Küfür duymak istemediğim için maçın başında kulaklıkla çıktım, müzik dinledim. Gayet de konsantre bir şekilde maça başladım.” ifadelerini kullanmıştı.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman sahaya kulaklıkla çıktı! Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe taraftarının kendisine yönelik küfürlerini duymamak için sahaya kulaklıkla çıktı İlgili Haberi Oku