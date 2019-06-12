Zeki Çelik kimdir? Zeki Çelik kaç yaşında ve nereli?

Mehmet Zeki Çelik futbolu yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki Zeki Çelik kimdir? 17 Şubat 1997’de Bursa’da doğan ve Bursaspor altyapısında futbola başlayan Çelik, 1 yıllık Bursa Nilüfer macerasının ardından 2016 yazında İstanbulspor’a transfer oldu. İşte Zeki Çelik hakkında bilinmeyenler…

ZEKİ ÇELİK KİMDİR?

17 Şubat 1997’de Bursa’da doğan ve Bursaspor altyapısında futbola başlayan Mehmet Zeki Çelik, 1 yıllık Bursa Nilüfer macerasının ardından 2016 yazında İstanbulspor’un yolunu tuttu.

Bursaspor’un tüm alt yaş kategorilerinde forma giymesine karşın A takım’da forma giyemeyen genç yıldız. 11 kez Türkiye U16, 12 kez Türkiye U17, 2 kez Türkiye U18 ve 8 kez de Türkiye U21 formaları giydi.

Mehmet Zeki Çelik, İstanbulspor adına 69 karşılaşmada forma giydi ve 3 gol atıp 1 asiste imza attı.

Temmuz 2018’de 2.5 milyon euro bonservis karşılığında Ligue 1 ekiplerinden Lille’e transfer olan genç oyuncu, 2018-19 sezonunda toplam 36 resmi maça çıkıp 1 gol, 5 asistlik katkı sağlamayı başardı.

A Milli Futbol Takımı ile 7 resmi maça çıkan Zeki, Özbekistan’a karşı oynanan hazırlık maçında 2 gol kaydederek A Mili Takım forması ile ilk gol sevincini yaşamış oldu ve ülkesine galibiyeti getirdi.