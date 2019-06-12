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Son dakika Gil Marin açıkladı! Antoine Griezmann Barcelona’ya gidiyor
İspanya La Liga

Son dakika Gil Marin açıkladı! Antoine Griezmann Barcelona’ya gidiyor

Son dakika... Atletico Madrid'den ayrıldığını açıklayan ve Barcelona'ya transferi beklenen Antoine Griezmann için Atleti'nin CEO'su Gil Marin son noktayı koydu! Marin, Fransız yıldızın Barça'ya gideceğini Mart ayından bu yana bildiğini söyledi.

SKOR DIŞ HABER 12 Haziran 2019 22:24

Atletico Madrid CEO’su Miguel Melek Gil Marin, Antoine Griezmann’ın gelecek sezon Barcelona’da oynayacağını Mart ayından bu yana bildiğini söyleyerek beklenen transferi resmen duyurmuş oldu!

Gil Marin, Fransız yıldızın sözleşmesindeki madde nedeniyle Barcelona’ya transferi 1 Temmuz’da resmen açıklanacağını belirtti. Kulübün CEO’su “Mart ayından bu yana nerede oynayacağı belliydi. Barcelona ile anlaşmıştı. Griezmann önümüzdeki sezon Barcelona’da oynayacak” dedi. Katalan ekibi, 1 Temmuz’da serbest kalma bedeli 120 milyon Euro’ya düşecek Griezmann’a resmi imzayı attıracak.

Barcelona adı uzun zamandır anılan ancak son olarak PSG’ye gideceği iddia edilen Antoine Griezmann, Andorra maçı öncesinde ise “Gelecek sezon hangi takımda olacağımı biliyorum” açıklaması yapmıştı.

Son güncelleme 22:26 | 12 Haziran 2019
Antoine Griezmann Atletico Madrid barcelona Miguel Melek Gil Marin
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OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
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34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
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