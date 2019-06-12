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Sergen Yalçın resmi imzayı atıyor
Yeni Malatyaspor

Sergen Yalçın resmi imzayı atıyor

Evkur Yeni Malatyaspor’da prensipte anlaşma sağlanan Teknik Direktör Sergen Yalçın ile resmi sözleşme imzalanacağı belirtildi.

12 Haziran 2019 14:36

Geçen sezon Alanyaspor'da başarılı bir dönem geçiren Sergen Yalçın'ın 6 milyon Euro'luk transfer bütçesinin yanında, kendisi ve ekibine ödenecek rakam konusunda da sarı-kırmızılı yönetimle kesin anlaşmaya vardığı ve resmi imzaların an meselesi olduğu belirtildi. Yeni sezonda 3 kulvarda birden mücadele edilecek olmasından dolayı alternatifli bir kadro kurmayı planlayan Evkur Yeni Malatyaspor yönetiminin Sergen Yalçın'ın sunduğu listedeki isimlerle görüşmelere başladığı öğrenildi.

Bu arada sarı-kırmızılı yönetimin 1-2 gün içerisinde yeni teknik direktörüyle basın önünde resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Yalçın ile 2 yıllık sözleşme imzalanacağı, elde edilecek başarıya göre verilecek ücret konusunda yukarı çıkılabileceği belirtildi.

10 Haziran 2019 Sergen Yalçın transfer listesini yönetime sundu Evkur Yeni Malatyaspor'da yeni teknik direktörün Sergen Yalçın olarak açıklanmasının ardından transferde izlenecek yola dair detaylar da netleşmeye başladı. İlgili Haberi Oku

Sarı-kırmızılı takım Süper Lig'deki 2 sezonda daha önce 2 teknik adamla çalışmıştı.

Son güncelleme 14:36 | 12 Haziran 2019
Evkur Yeni Malatyaspor sergen yalçın
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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