Sergen Yalçın resmi imzayı atıyor

Geçen sezon Alanyaspor'da başarılı bir dönem geçiren Sergen Yalçın'ın 6 milyon Euro'luk transfer bütçesinin yanında, kendisi ve ekibine ödenecek rakam konusunda da sarı-kırmızılı yönetimle kesin anlaşmaya vardığı ve resmi imzaların an meselesi olduğu belirtildi. Yeni sezonda 3 kulvarda birden mücadele edilecek olmasından dolayı alternatifli bir kadro kurmayı planlayan Evkur Yeni Malatyaspor yönetiminin Sergen Yalçın'ın sunduğu listedeki isimlerle görüşmelere başladığı öğrenildi.

Bu arada sarı-kırmızılı yönetimin 1-2 gün içerisinde yeni teknik direktörüyle basın önünde resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Yalçın ile 2 yıllık sözleşme imzalanacağı, elde edilecek başarıya göre verilecek ücret konusunda yukarı çıkılabileceği belirtildi.

Sergen Yalçın transfer listesini yönetime sundu Evkur Yeni Malatyaspor'da yeni teknik direktörün Sergen Yalçın olarak açıklanmasının ardından transferde izlenecek yola dair detaylar da netleşmeye başladı. İlgili Haberi Oku

Sarı-kırmızılı takım Süper Lig'deki 2 sezonda daha önce 2 teknik adamla çalışmıştı.