Şenol Güneş: ‘EURO 2020’ye gideceğiz’

EURO 2020 Elemeleri’nde İzlanda’ya 2-1 mağlup olan A Milli Takım’da teknik direktör Şenol Güneş maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Güneş, mutlu geldikleri İzlanda’dan galip ayrılamadıkları için üzgün olduklarını belirtirken, EURO 2020 iddiasını da yeniledi.

Şenol Güneş’in maç sonu açıklamaları şöyle;

“Buraya yorgun ama mutlu geldik. Umudumuz vardı. Buradan 3 puan alabilirdik. Maça başladığımızda tedirgin bir takımımız oldu. Rakip bunu iyi kullandı. Top kayıplarımız ve duran toplardan yediğimiz goller onları avantajlı hale getirdi. Ardından oyunu dengeye getirdik. Rakip kaleye gitmeye başladık. Bütün oyuncularım ellerinden geleni gösterdiler. İlk 30 dakikada hatalarımız oldu. Kaybettiğimiz 3 puan var. Beraberlik bile avantaj olacak. Oyuncuların hepsi gayretliydi. Sonuç olarak rakibin bizi yenmesi, onlara moral verdi ve ortak etti. Biz EURO 2020’ye gideceğimizi söylüyoruz. O gücümüz var.”

“ONLARDAN DAHA İYİYİZ”

“Son bölümle savunmanın direnci düştü ama gol bulmak istediğimiz için ofansta değişiklik yaptık. Rakip de yeniden ortak oldu bu galibiyetle. 3 günde bir maç yapmanın sıkıntısı var, Dorukhan sakatlıktan geldi iyiydi, Hakan sakatlıktan geldi elinden geleni yaptı. Onlardan kötü değiliz, daha iyiyiz. Fikstürden deplasman çıkması, duran toptan yememiz, hazırlıklıydık ama çalışma süremiz azdı. Özellikle ilk yarıda kaybettiğimiz toplar onlara atak oldu. Boy olarak avantajlılar, takipte de avantajları vardı, bu da skora yansıdı.”

“KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPAN TAKIM”

“Hakemle ilgili bir şey konuşmak doğru değil. Bahane aramamıza gerek yok. Kendi durumumuza bakacağız. Kaybettik, üzgünüz, önümüze bakacağız. Savunmayı daha iyi yapıp oynamaya çalışan bir takım vardı karşımızda. Oyun başı bizimkiler 1. bölgede pas yaparken basmıyorlardı, kaptıkları toplarla atak yapmaya çalışıp başardılar. Duran toplara çevirmeye çalışıyorlar, başardılar. Sahada kazanmak için her şeyi yapan bir takım, bunu biliyorduk. Duran toplar, faul kazanmak, hepsini yaptılar. Fransa maçında da duran toplarda avantajları vardı, orada iyi yaptık ama bugün kötü yaptık. Eksik kaldığımız yerlerde oyunu bozmaya çalışıp başardılar.”

EURO 2020 Elemeleri`nde gecenin sonuçları EURO 2020 4. hafta, 5 grupta 13 karşılaşmayla tamamland. Türkiye, konuk olduğu İzlanda`ya 2-1 mağlup olarak H Grubu`nda ilk yenilgisini aldı. Almanya 8-0`lık galibiyet alırken, Belçika da İskoçya karşısında hata yapmadı. İlgili Haberi Oku