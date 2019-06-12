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Real Sociedad, Dortmund’dan Alexander Isak’ı transfer etti
Transfer Haberleri

Real Sociedad, Dortmund’dan Alexander Isak’ı transfer etti

Borussia Dortmund'un genç golcüsü Alexander Isak, Real Sociedad'a transfer oldu.

12 Haziran 2019 17:03

İspanya La Liga ekiplerinden Real Sociedad, 19 yaşındaki genç hücum oyuncusu Alexander Isak’ı transfer etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, “Real Sociedad ve Borussia Dortmund, Alexander Isak’ın transferinde anlaşmaya vardı. Oyuncu, kendisini 30 Haziran 2024’e kadar kulübe bağlayan anlaşmayı imzaladı” denildi.

İspanya basınında yer alan haberlere göre Sociedad, İsveçli milli oyunucunun bonservisi olarak 10 milyon Euro ödeyecek.

Geçtiğimiz sezon Hollanda Eredivisie ekiplerinden Willem II Tilburg’da kiralık olarak forma giyen genç golcü, oynadığı 18 maçta 14 gol attı.

Son güncelleme 17:03 | 12 Haziran 2019
Alexander Isak Real Sociedad
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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