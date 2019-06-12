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Real Madrid Ferland Mendy’yi transfer etti
İspanya La Liga

Real Madrid Ferland Mendy’yi transfer etti

Real Madrid, Lyon'da forma giyen Mendy'i 48 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

12 Haziran 2019 21:46

İspanya La Liga ve Şampiyonlar Ligi’nde kabus gibi bir sezon yaşadıktan sonra transferde bombaları patlatan Real Madrid 5. transferini duyurdu. İspanyol devi Rodryg ve Mart ayında imza attırdığı Eder Militao’nun ardından Eden Hazard ve Luka Jovic’ten sonra 5. transferini de açıkladı.

Madrid, Lyon’un Fransız sol beki Ferland Mendy’yi transfer ettiğini resmen açıkladı. İspanyol basını, Mendy için 48 milyon Euro bonservis bedeli ödendiğini iddia etti.

24 yaşındaki oyuncuyla 6 yıllık sözleşme imzalayan İspanyol devi, yeni oyuncusunun imza töreninin 19 Haziran Çarşamba günü Santiago Bernabeu’da olacağını duyurdu.

12 Haziran 2019 Real Madrid, 21 yaşındaki sırp golcü Jovic`i basına tanıttı İspanya`nın Real Madrid Kulübü, Almanya`nın Eintracht Frankfurt takımından transfer ettiği 21 yaşındaki Sırp futbolcu Luka Jovic`i basına tanıttı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:49 | 12 Haziran 2019
Ferland Mendy ispanya la liga Real Madrid
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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