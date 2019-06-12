Real Madrid Ferland Mendy’yi transfer etti

İspanya La Liga ve Şampiyonlar Ligi’nde kabus gibi bir sezon yaşadıktan sonra transferde bombaları patlatan Real Madrid 5. transferini duyurdu. İspanyol devi Rodryg ve Mart ayında imza attırdığı Eder Militao’nun ardından Eden Hazard ve Luka Jovic’ten sonra 5. transferini de açıkladı.

Madrid, Lyon’un Fransız sol beki Ferland Mendy’yi transfer ettiğini resmen açıkladı. İspanyol basını, Mendy için 48 milyon Euro bonservis bedeli ödendiğini iddia etti.

24 yaşındaki oyuncuyla 6 yıllık sözleşme imzalayan İspanyol devi, yeni oyuncusunun imza töreninin 19 Haziran Çarşamba günü Santiago Bernabeu’da olacağını duyurdu.

Real Madrid, 21 yaşındaki sırp golcü Jovic`i basına tanıttı İspanya`nın Real Madrid Kulübü, Almanya`nın Eintracht Frankfurt takımından transfer ettiği 21 yaşındaki Sırp futbolcu Luka Jovic`i basına tanıttı. İlgili Haberi Oku