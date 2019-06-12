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Okan Buruk, Vedat Muriç´i istiyor
Transfer Haberleri

Okan Buruk, Vedat Muriç´i istiyor

Teknik direktör Okan Buruk'un Başakşehir kulübüne imza atması ardından forvet hattı için eski öğrencisi Vedat Muriç'i ısrarla istediği belirtildi.

12 Haziran 2019 15:31

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk’un, Demba Ba’yı takımda düşünmediği, eski öğrencisi Vedat Muriç’i ise ısrarla istediği öğrenildi. Başakşehir’in istikrarlı başarısını sürdürmek isteyen Okan Buruk, yapılacak transferlerle kadroyu daha da güçlendirmenin hesaplarını yapıyor.

25 yaşındaki Kosovalı golcünün transferi için Başakşehir’in dışında, Galatasaray, Fenerbahçe ve Toulouse’un da devrede olduğu biliniyor. Muriç için Fenerbahçe, 3,5 milyon Euro’luk bir teklif sunarken Fransız temsilcisi Toulouse ve Galatasaray’ın ise 3 milyon Euro’luk bonservis bedeli önerisini Çaykur Rizespor’a ilettiği öğrenildi.

Giresunspor’da 2 sezonda 69 maçta 23 gole imza atan Vedat Muriç,  sonrasında Gençlerbirliği’nin yolunu tuttu. Kosovalı forvet, 57 maçta 11 kez ağları havalandırdı. Yıldız oyuncu, Çaykur Rizespor formasıyla ise 52 maça çıkıp 25 kez gol sevinci yaşadı.

UEFA 2020 Elemeleri’nde Kosova Milli Takımı ile çıktığı Bulgaristan maçında 3-2 biten karşılaşmada takımının 2’nci golünü kaydeden Muriç, Kosova’nın galibiyetinde önemli rol oynadı. Milli oyuncu kariyerinde ülkesinin formasıyla çıktığı 16 karşılaşmada da 4 gol kaydetti.

Son güncelleme 15:31 | 12 Haziran 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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