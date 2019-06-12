Muslera idmanda telefonla konuştu o anlar olay yarattı!

Fernando Muslera, idman sırasında yanında bulunan telefonu çalınca, bir anda çalışmaya ara verdi. Telefonunu açan Muslera, arayan kişiyle konuşmaya başladı. Bu sırada saha kenarında bulunan bir kişi ise Fernano Muslera’nın o anlarını videoya çekti.

Telefonla konuştuğu sırada videoya çekildiğini fark eden Muslera, kenardaki kişiye tepki gösterdi. Muslera, “Ne yapıyorsun sıska? Sen, beni çekemezsin! Beni çekemezsin!” diye bağırdı. kenardaki kişi ise “Üzgünüm, telefonla konuşuyordun” diyerek Muslera’ya yanıt verdi.

Fernando Muslera’nın bu hareketi, Uruguaylılar tarafından sosyal medyada eleştiri topladı. Uruguaylı gazeteci Sebas Giovanelli, “Muslera’nın bir açıklaması olabilir ama idmanda telefon kullanması kabul edilebilir bir durum değil” yorumunu yaptı.

Uruguay Futbol Federasyonu, konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, Muslera’nın “nomofobia” yani cep telefonunun yanında bulunmama korkusuna sahip olabileceği öne sürüldü. (Sporx)