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Galatasaray

Muslera idmanda telefonla konuştu o anlar olay yarattı!

Uruguay Milli Takımı'nın Copa America kadrosunda yer alan Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, antrenman sırasında oldukça tartışılan bir harekete imza attı.

12 Haziran 2019 14:52

Fernando Muslera, idman sırasında yanında bulunan telefonu çalınca, bir anda çalışmaya ara verdi. Telefonunu açan Muslera, arayan kişiyle konuşmaya başladı. Bu sırada saha kenarında bulunan bir kişi ise Fernano Muslera’nın o anlarını videoya çekti.

Telefonla konuştuğu sırada videoya çekildiğini fark eden Muslera, kenardaki kişiye tepki gösterdi. Muslera, “Ne yapıyorsun sıska? Sen, beni çekemezsin! Beni çekemezsin!” diye bağırdı. kenardaki kişi ise “Üzgünüm, telefonla konuşuyordun” diyerek Muslera’ya yanıt verdi.

Fernando Muslera’nın bu hareketi, Uruguaylılar tarafından sosyal medyada eleştiri topladı. Uruguaylı gazeteci Sebas Giovanelli, “Muslera’nın bir açıklaması olabilir ama idmanda telefon kullanması kabul edilebilir bir durum değil” yorumunu yaptı.

Uruguay Futbol Federasyonu, konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, Muslera’nın “nomofobia” yani cep telefonunun yanında bulunmama korkusuna sahip olabileceği öne sürüldü. (Sporx)

Son güncelleme 15:01 | 12 Haziran 2019
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2 Istanbul Basaksehir
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