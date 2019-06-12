SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Darbeyle devrilen eski Mısır Cumhurbaşkanı Mursi mahkemede hayatını kaybetti
Milliler bayraklarla karşılandı
Milli Takımlar

Milliler bayraklarla karşılandı

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda İzlanda'ya 2-1 yenilen A Milli Futbol Takımı'na moral vermek için İstanbul Havalimanı'nda karşılama töreni yapıldı.

12 Haziran 2019 10:04

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu’nda İzlanda’ya 2-1 yenilen A Milli Futbol Takımı, yurda döndü.

Saat 08.30’da İstanbul Havalimanı’na inen uçak, apronda “follow me” araçları eşliğinde körüğe yanaştı.

Ay-yıldızlı kafileyi İGA çalışanları Türk bayraklarıyla karşıladı. Apronda bekleyen iki itfaiye aracının arasına Türk bayrağı asıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile yönetim kurulu üyeleri de aynı uçakla İstanbul’a geldi.

Havalimanı çalışanları ile yolcular milli futbolculara yoğun ilgi gösterdi. Bazı çalışanlar futbolcularla fotoğraf çektirdi. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş’e çiçek takdim edildi.

Takım kaptanı Emre Belözoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İzlanda karşısında galip gelmek istediklerini ancak bunun gerçekleşmediğini ifade ederek, grup elemelerinde gelecek maçları kazanmak istediklerini söyledi.

Belözoğlu, İzlanda’daki havalimanında açıklama yaptığı sırada mikrofon tutar gibi tuvalet fırçası uzattığı kişinin bazı gurbetçiler tarafından bulunarak, kendisinden özür dilemesine ilişkin videonun anımsatılması üzerine, söz konusu görüntüleri izlediğini ve çok şaşırdığını belirtti.

Milli takım kafilesi, pasaport kontrolünden geçtikten sonra havalimanından otobüsle ayrıldı.

12 Haziran 2019 Milli kaleci Altay Bayındır`a Kosova`da saldırı Kosova`nın başkenti Priştine`de dün akşam Kosova ile Türkiye`nin Ümit Milli Takımları arasında oynanan maç sonrası Türk kaleci Altay Bayındır`ın stat görevlileri tarafından saldırıya uğradığı belirtildi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 10:04 | 12 Haziran 2019
izlanda karşılama türkiye
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR