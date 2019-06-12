SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İsmail Küçükkaya: Ortak yayın öncesi iki adayla da görüştüm
Milli Takımlar

Milli kaleci Altay Bayındır’a Kosova’da saldırı

Kosova'nın başkenti Priştine'de dün akşam Kosova ile Türkiye'nin Ümit Milli Takımları arasında oynanan maç sonrası Türk kaleci Altay Bayındır'ın stat görevlileri tarafından saldırıya uğradığı belirtildi.

12 Haziran 2019 09:38

Kosova basınında yer alan haberlerde Türkiye Ümit Milli Takımı ile Kosova Milli Takımları arasından Fadil Vokri Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ardından oyuncuların soyunma odasına giderken Türkiye Ümit Milli Takımı kalecisi Altay Bayındır’ın stat görevlileri tarafından nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı fiziki saldırıya uğradığı ileri sürüldü.

Kosova basınında yer alan videolarda Türkiye Ümit Milli Takımı antrenörü Vedat İnceefe olay sonrası Kosova Milli Takımı görevlilerine yaşanan olay nedeniyle sitemlerini dile getirirken görülüyor. Hemen güvenlik görevlilerinin bulunmasını isteyen İnceefe, görevlilere ‘hani kardeşlik’ nerede dediği duyuluyor.

Dün akşam Türkiye Ümit Milli Takımı, Kosova ile oynadığı U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme üçüncü maçında 3-1 mağlup oldu. Fadil Vokri Stadyumu’nda oynanan müsabakada Türk Milli takımının golü 46’ncı dakikada Halil İbrahim Dervişoğlu atarken, Kosova’nın gollerini 45+2’inci dakikada Xhemajli, 72’nci dakikada Daku ve 90’ıncı dakikada Kastrati kaydetti.

12 Haziran 2019 Yazarlar İzlanda-Türkiye maçını yorumladı İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 10:13 | 12 Haziran 2019
Altay Bayındır kavga kosova saldırı türkiye
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR