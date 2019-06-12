Manchester United’ın yıldızı Marcos Rojo esrarengiz ölümlerin yaşandığı ülkeden ayrılmak zorunda kaldı

Sezonun sona ermesi ile birlikte ailesiyle Dominik Cumhuriyeti’nde lüks bir otelde tatile giden Manchester United’ın Arjantinli yıldızı Marcos Rojo, tatilini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Dominik Cumhuriyeti’nde son iki ayda dört turistin esrarengiz bir şekilde hayatını kaybettiğini öğrenen Marcos Rojo, ülkeden ayrıldı.
Son olarak Robert Bell Wallace isimli 67 yaşındaki turist, Marco Rojo’nun kaldığı otelde, mini bardan bir şeyler içtikten sonra rahatsızlandı. Kan kusan turist, hastaneye kaldırıldı. Robert Bell Wallace isimli Amerikalı turist, hastaneye kaldırıldıktan üç gün sonra hayata gözlerini yumdu. Son iki ayda Dominik Cumhuriyeti’nde hayatını benzer şekilde kaybeden dördüncü turist olan Robert Bell Wallace, Marco Rojo’nun tatilini yarıda bırakıp oteli terk etmesine neden oldu. Ülkede daha önce yaşanan benzer ölümleri öğrenen Marco Rojo, ailesi ile birlikte çıktığı tatili yarıda kesti.
Bell Wallace’dan önce üç turist, çeşitli otellerde odalarında ölü olarak bulunmuştu.
Daha sonra sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar, Marco Rojo’nun bir başka ülkede tatiline devam ettiğini gösterdi.
BELL WALLACE’IN AİLESİ İSYAN ETTİ
Hayatını kaybeden son turist olan Bell Wallace’ın ailesi, yaşananlara anlam veremediklerini söylediler. Fox News’e konuşan Ben Wallace’ın ailesi “Sağlığı yerindeydi. Mini bardan bir şeyler içtikten sonra kendisini hafta hissettiğini söyledi. Daha sonra kan kustuğunu gördük. Önce otel doktoru kendisini kontrol etti. Daha sonra da hastaneye kaldırılması gerektiğini söyledi. Hastaneye gittikten üç gün sonra öldüğü haberini aldık” ifadelerini kullandı.
Yaşananlara anlam veremediklerini söyleyen acılı aile ferdi “Konu ile ilgili çok fazla soru var. Bunun başkalarının da başına gelmesini istemiyoruz” dedi.