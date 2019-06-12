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Manchester United ilk transferini Daniel James ile yaptı
İngiltere Premier Lig

Manchester United ilk transferini Daniel James ile yaptı

İngiltere temsilcisi Manchester United, Swansea City'de forma giyen 21 yaşındaki Daniel James ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

12 Haziran 2019 18:04

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Swansea City’de forma giyen genç oyuncu Daniel James’i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Galli kanat oyuncusu ile fazladan 1 yıl opsiyonlu olmak üzere 5 sezonluk sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

İngiliz basında yer alan haberlere göre, bu sezonki ilk transferini gerçekleştiren Manchester United, James’in bonservisi için Swansea City’ye 15 milyon sterlin ödeyecek.

Galler Milli Takımı’nda 2 maçta görev alan Daniel James, Swansea City formasıyla geçen sezon 38 karşılaşmada 5 kez ağları sarsmıştı.

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Son güncelleme 18:04 | 12 Haziran 2019
Daniel James ingiltere premier lig manchester united
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