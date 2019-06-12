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Kaza yapan Chris Froome, Fransa’da olmayacak!
Diğer Sporlar

Kaza yapan Chris Froome, Fransa’da olmayacak!

Fransa'da katıldığı yarış sırasında kaza yapan ve vücudunda birçok kırık tespit edilen Büyük Britanyalı bisikletçi Chris Froome, Fransa Bisiklet Turu'nda yarışamayacak.

12 Haziran 2019 23:48

Dünyaca ünlü Büyük Britanyalı bisikletçi Chris Froome, yarış sırasında yaptığı ciddi kaza nedeniyle Fransa Bisiklet Turu’na katılamayacak.

Froome’un takımı Ineos’un yöneticisi David Brailsford, 34 yaşındaki Froome’un Fransa’da katıldığı Criterium du Dauphine yarışının dördüncü etabı sırasında 60 kilometre hızla duvara çarptığını ve sağ kalça kemiği, dirseği ve kaburgasında birçok kırığın meydana geldiğini açıkladı.

Saint Etienne Üniversite Hastanesinde ameliyata alınan Froome’un, 6-28 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Fransa Bisiklet Turu’nda yer alamayacağı kesinleşti.

Son yıllarda hakkındaki doping iddiaları nedeniyle bisiklet dünyasında tartışmalara yol açan Chris Froome’un, Fransa Bisiklet Turu’nda 4, İtalya ve İspanya Bisiklet Turu yarışlarında ise birer şampiyonluğu bulunuyor.

Son güncelleme 23:48 | 12 Haziran 2019
Chris Froome
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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