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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Türkiye’miz için yürekleri çarpan gençlere sahibiz
Milli Takımlar

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Türkiye’miz için yürekleri çarpan gençlere sahibiz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'nın, İzlanda'ya 2-1 yenildiği maçın ardından, "Bugünkü mücadele yarınlar için umutlar verdi. Genç, güçlü, yetenekli ve her şeyden önemlisi Türkiye'miz için yürekleri çarpan gençlere sahibiz. Onlara güveniyoruz. Hem 2020’ye katılacağız hem de orada başarılı olacağız" dedi.

12 Haziran 2019 10:53

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzlanda karşılaşmasının ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

Kasapoğlu şunları kaydetti:

“Her şeyden önce Konya'da Fransa maçını hep birlikte izledik. Gençlerimiz çok güzel bir mücadele ortaya koydu ve sonucunu aldık. Sonraki süreçte gençlerimiz yoruldu. Ama bugünkü mücadele yarınlar için umutlar verdi. Genç, güçlü, yetenekli ve her şeyden önemlisi Türkiye’miz için yürekleri çarpan gençlere sahibiz. Onlara güveniyoruz. Hem 2020’ye katılacağız hem de orada başarılı olacağız. Az önce kendileriyle kucaklaştık. Bu yürüyüşe devam edeceğiz. Halkımıza, milletimize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki maçlar mutlaka daha güzel olacaktır. Puan kayıpları elbette olacaktır, bu müsabakayı da böyle değerlendirmek lazım. Ama milli takımımızın 30. dakikadan sonraki performansı yarınlarımız adına ümit verdi. Soyunma odasında kendileriyle kucaklaştık, tebrik ettik ve ümitlerimizi tazelediklerini ilettik.”

Son güncelleme 10:55 | 12 Haziran 2019
izlanda Mehmet Muharrem Kasapoğlu türkiye
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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