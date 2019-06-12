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Gazişehir Gaziantep’ten efsane kaptana kupa sürprizi
Futbol

Gazişehir Gaziantep’ten efsane kaptana kupa sürprizi

Spor Toto 1.Lig'in play-off serisini şampiyonu olarak tamamlayan ve Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep'te şampiyonluk kupası, Gaziantep futbolunun efsane kaptanı Talat Özkarslı'ya götürüldü.

12 Haziran 2019 17:25

Gazişehir Gaziantep’te tekrar başkan seçilen Adil Sani Konukoğlu ve yeni yönetim kurulu örnek bir davranışa imza attı. Takımın şampiyon olmasından sonra Gaziantep futbolunun emektar isimlerinden 82 yaşındaki Talat Özkarslı’yı evinde ziyaret eden Konukoğlu ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, şampiyonluk kupasını da kendileriyle birlikte götürdü.

Kariyerinde Galatasaray, Gaziantepspor ve Göztepe gibi takımlarda forma giyen, Galatasaray ve Gaziantepspor tarihinin efsane isimleri arasında gösterilen Talat Özkarslı ise şampiyonluk kupasını görünce büyük bir mutluluk yaşadı.

Son güncelleme 17:25 | 12 Haziran 2019
gaziantep gazişehir
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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