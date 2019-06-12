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Galatasaray ve Fenerbahçe Mata için devrede
Transfer Haberleri

Galatasaray ve Fenerbahçe Mata için devrede

Manchester United ile olan sözleşmesi sona erecek olan Juan Mata için Galatasaray ve Fenerbahçe'nin devreye girdiği öğrenildi.

12 Haziran 2019 14:02

Manchester United’ın İspanyol yıldızı Juan Mata, Galatasaray ve Fenerbahçe’yi karşı karşıya getirdi. İngiliz ekibi ile sözleşmesi sona erecek olan Juan Mata için Galatasaray ve Fenerbahçe’nin nabız yokladığı iddia edildi. İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre Galatasaray ve Fenerbahçe, Juan Mata’nın durumunu sordu

Haberde, Manchester United’ın Juan Mata ile olan sözleşmesini bir yıl daha uzatmak istediği, Barcelona ve Valencia’nın da 31 yaşındaki yıldız futbolcu için devreye girebileceği belirtildi.

Chelsea’den Manchester United’a 24 Ocak 2014 tarihinde 45 milyon Euro’ya transfer olan Juan Mata, Manchester ekibi ile çıktığı 218 maçta 45 gol atarken, 37 de asist yaptı.

Son güncelleme 14:02 | 12 Haziran 2019
Fenerbahçe galatasaray Juan Mata manchester united
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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