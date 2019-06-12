Galatasaray ve Fenerbahçe Mata için devrede

Manchester United’ın İspanyol yıldızı Juan Mata, Galatasaray ve Fenerbahçe’yi karşı karşıya getirdi. İngiliz ekibi ile sözleşmesi sona erecek olan Juan Mata için Galatasaray ve Fenerbahçe’nin nabız yokladığı iddia edildi. İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre Galatasaray ve Fenerbahçe, Juan Mata’nın durumunu sordu

Haberde, Manchester United’ın Juan Mata ile olan sözleşmesini bir yıl daha uzatmak istediği, Barcelona ve Valencia’nın da 31 yaşındaki yıldız futbolcu için devreye girebileceği belirtildi.

Chelsea’den Manchester United’a 24 Ocak 2014 tarihinde 45 milyon Euro’ya transfer olan Juan Mata, Manchester ekibi ile çıktığı 218 maçta 45 gol atarken, 37 de asist yaptı.