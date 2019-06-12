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Dünyadan Futbol

Futbolcuyu bayıltan hakeme 3 yıl men cezası!

Hollanda Futbol Federasyonu, geçtiğimiz aylarda oynanan bir maçta kaleciye saldıran yan hakeme, 3 yıl men cezası verdi.

SKOR DIŞ HABER 12 Haziran 2019 20:49

Hollanda Futbol Federasyonu, Mart ayının sonunda oynanan amatör lig maçında futbolcuya saldıran ve beyin sarsıntısına neden olan hakemin cezasını kesti!

VV UNO ile SV Geel-Wit takımları arasında oynanan karşılaşmada futbolcuların yaşadığı kısa bir gerginliğin ardından sahaya giren yan hakem Lennert Bohmer, VV UNO kalecisine saldırmış ve oyuncu hastaneye kaldırılmıştı.

Polisin soruşturma açtığı olay sonrasında Bohmer’in daha önce SV Geel-Wit’te futbol oynadığı alt yapıda komite başkanlığı yaptığı ortaya çıkmıştı.

2,5 ay sonra ise Hollanda Futbol Federasyonu 34 yaşındaki saldırgan hakem Lennert Bohmer’e 3 yıl sahalardan men cezası verdi.

Yan hakem maçtan sponra gözaltına alınmış ancak sorgusu sonrası serbest bırakılmıştı.

Son güncelleme 20:55 | 12 Haziran 2019
Lennert Bohmer SV Geel-Wit VV UNO
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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