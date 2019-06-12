Futbolcuyu bayıltan hakeme 3 yıl men cezası!

Hollanda Futbol Federasyonu, Mart ayının sonunda oynanan amatör lig maçında futbolcuya saldıran ve beyin sarsıntısına neden olan hakemin cezasını kesti!

VV UNO ile SV Geel-Wit takımları arasında oynanan karşılaşmada futbolcuların yaşadığı kısa bir gerginliğin ardından sahaya giren yan hakem Lennert Bohmer, VV UNO kalecisine saldırmış ve oyuncu hastaneye kaldırılmıştı.

Polisin soruşturma açtığı olay sonrasında Bohmer’in daha önce SV Geel-Wit’te futbol oynadığı alt yapıda komite başkanlığı yaptığı ortaya çıkmıştı.

2,5 ay sonra ise Hollanda Futbol Federasyonu 34 yaşındaki saldırgan hakem Lennert Bohmer’e 3 yıl sahalardan men cezası verdi.

Yan hakem maçtan sponra gözaltına alınmış ancak sorgusu sonrası serbest bırakılmıştı.