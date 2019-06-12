Fenerbahçe Fejsa ve Kolarov transferinde sona geldi

Spor Toto Süper Lig’i 6. sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon şampiyonluk yarışında olacak bir takım inşa etmek istiyor. Ersun Yanal’ın listesi doğrultusunda kariyer ve tecrübe sahibi olan iki isim üzerinde yoğunlaştı.

Benfica’dan ayrılacağını açıklayan ve Portekiz kulübüyle bonservis konusunda kolaylık yapılacağına dair söz de alan Ljubomir Fejsa’nın yanı sıra Aleksandar Kolarov da imza aşamasına geldi.

Roma ile sözleşmesi 2020’de bitecek olan 33 yaşındaki Sırp futbolcunun bonservisi konusunda zorlanmayacak olan Fenerbahçe, kariyerinde Lazio, Manchester City gibi takımların da olduğu tecrübeli sol bek oyuncusuna imza atmaya yaklaştı.

ALİ KOÇ VE SEMİH ÖZSOY TOPLANTI YAPTI

Sabah saatlerinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve 2. Başkan Semih Özsoy, kulüp binasında toplantı yaptı. Teknik direktör Ersun Yanal’ın verdiği transfer listesini masaya yatıran ikili, sezon öncesi kampına transferleri yetiştirmek için hızlı adım atacak.

Ersun Yanal, imza için beklemede olan Fejsa’ya ile bizzat görüşüp sezondaki görevini tecrübeli futbolcuya aktardı.

Kolarov bu sezon Roma formasıyla 43 maçta forma giyerken 9 gol atıp 2 asist yaptı. Fejsa ise 2 ay sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kaldığı sezonda 33 maça çıktı.