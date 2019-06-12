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EURO 2020 biletlerine yoğun talep! Fiyatları…
Milli Takımlar

EURO 2020 biletlerine yoğun talep! Fiyatları…

EURO 2020 biletlerinin satışı başladı. İlk saat içinde 109 ülkeden 300 binin üzerinde başvuru yapıldı. 12 Haziran-12 Temmuz arasındaki organizasyonun biletleri 30 ile 945 Euro arasında değişiyor.

12 Haziran 2019 18:31

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finallerinin bilet satışı başladı.

UEFA’dan yapılan açıklamada, 12 Haziran-12 Temmuz 2020’de düzenlenecek organizasyon için bugün başlayan bilet satışlarına büyük ilgi olduğu ve ilk saat içinde 109 ülkeden 300 binin üzerinde başvuru geldiği belirtildi.

Almanya, Azerbaycan, Danimarka, Hollanda, İngiltere, İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya, İspanya, İtalya, Macaristan, Romanya ve Rusya’nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı organizasyonu yerinden izlemek isteyenler, “https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/ticketing/” internet sitesinden başvuru yapacak.

12 Temmuz’a kadar devam edecek başvurularda, organizasyon rekoru 3 milyon biletin satılması planlanıyor. Bilet fiyatları, 30 ile 945 avro arasında değişiyor.

Son güncelleme 18:31 | 12 Haziran 2019
euro 2020
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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