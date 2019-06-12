BJK TV kapanıyor! Çalışanların sözleşmeleri feshedildi

Beşiktaş Yönetim Kurulu tarafından BJK TV’nin kapatılmasına karar verildi… Personelin sezon içerisinde maaşlarının sürekli geç ödenmesi, hatta 6 aylık dönemlerde maaş bile alamamalarının ardından kanalın yayın hayatına son vereceği öğrenildi.

Kulübe mali yük olarak görülen BJK TV’nin kapatılma kararının ardından yaklaşık 40 personelin iş sözleşmelerinin feshedildiği öğrenildi. Kanalın kapatılmasının ardından yayınların bir süre daha Youtube üzerinden devam edeceği konuşuluyor.

FİKRET ORMAN: BEN DAHİL KİMSE İZLEMİYOR

Beşiktaş Kulübü’nde Başkan Fikret Orman son seçimden önce, ”Kulüp kanalında 40 kişi çalışıyor. Ben dahil kimse izlemiyor” diyerek, kanalın faaliyetlerini durdurabileceği mesajını vermişti.