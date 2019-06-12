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BJK TV kapanıyor! Çalışanların sözleşmeleri feshedildi
Beşiktaş

BJK TV kapanıyor! Çalışanların sözleşmeleri feshedildi

Beşiktaş Kulübü BJK TV'nin kapatılmasına karar verdi. Yaklaşık 40 çalışanın sözleşmelerinin feshedildiği kanal yayınlarına Youtube üzerinden devam edecek.

12 Haziran 2019 13:22

Beşiktaş Yönetim Kurulu tarafından BJK TV’nin kapatılmasına karar verildi… Personelin sezon içerisinde maaşlarının sürekli geç ödenmesi, hatta 6 aylık dönemlerde maaş bile alamamalarının ardından kanalın yayın hayatına son vereceği öğrenildi.

Kulübe mali yük olarak görülen BJK TV’nin kapatılma kararının ardından yaklaşık 40 personelin iş sözleşmelerinin feshedildiği öğrenildi. Kanalın kapatılmasının ardından yayınların bir süre daha Youtube üzerinden devam edeceği konuşuluyor.

FİKRET ORMAN: BEN DAHİL KİMSE İZLEMİYOR

Beşiktaş Kulübü’nde Başkan Fikret Orman son seçimden önce, ”Kulüp kanalında 40 kişi çalışıyor. Ben dahil kimse izlemiyor” diyerek, kanalın faaliyetlerini durdurabileceği mesajını vermişti.

Son güncelleme 13:35 | 12 Haziran 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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