Türkiye’nin umudu Altınordu’da küçülme kararı!

Altınordu’da ekonomik sorunlar nedeniyle kulüp personeline yüzde 30 küçülmeye gideceklerini ileten Başkan Seyit Mehmet Özkan, bu gelişmenin medyaya yansımasının ardından bir açıklama yayımladı. Özkan, dünyada ve ülkemizde ekonomik bir daralmanın söz konusu olduğunu ancak yaşanan bu durumun kulübün misyon, vizyon ve ilkelerinde bir değişiklik yaratmayacağını açıkladı.

“Biz, bu toprakların çocukları için yola çıktık ve asla geri adım atmayacağız” vurgusu yapan Özkan, “Tüm dünya ekonomik bir süreçten geçiyor ve hiç bir kurum, hedeflediği gelirlere ulaşamıyor. Bu ortamda vazgeçilebilecek giderleri kısmak, olası senaryolara karşı daha güçlü olmak ve daha fazla dayanmayı sağlar. ODTÜ işletme mezunu bir sanayici olarak bunu gördüm ve gerekli önlemleri almaya başladık” şeklinde konuştu.

Dünyada ve Türkiye’de büyük bir ekonomik kriz yaşandığını ifade eden Seyit Mehmet Özkan, “Benim kaynaklarım kurudu” mesajı verdi. Kulübün geride bıraktığımız sezondan borçları olduğunu dile getiren Özkan, “Hem A takımı hem Niğde’yi hem akademiyi hem de futbol okullarını finanse edemiyorum. Futbolcu satmamız lazım, satamıyoruz. Çünkü ekonomik kriz had safhada” dedi.

“İLERİDE YENİDEN AKTİF HALE GETİREBİLECEĞİMİZ BAZI GİDERLERİ YÜZDE 30 ORANINDA KISMAKTAN İBARET”

Özkan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Altınordu´da yaptığımız, ileride yeniden aktif hale getirebileceğimiz bazı giderleri yüzde 30 oranında kısmaktan ibaret. Kalan yüzde 70´e sıkı sıkıya sarılacağız. Bu durum geçicidir ve ‘Altınordu yüzde 30 küçülüyor’ gibi bir algıyla kulübün genel politikasına yayılmamalıdır. Misyon, vizyon ve ilkelerimizden asla vazgeçmeyeceğiz ve çocuklarımızın geleceği için asla ve asla geri adım atmayacağız. Yollarımızı ayırdığımız çalışma arkadaşlarımızla hiç bir sorunumuz yok. Örneğin 3. Lig´e yeni çıkan Somaspor yeni bir yapılanma sürecinde ve ayrılmak zorunda kaldığımız antrenörlerimizi buraya kanalize etmeyi planlıyoruz. Kabul edilirse sürece maddi değil manevi bir destek sağlamış olacağız.”

TURNUVA SAYISI AZALACAK

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, alınan bazı tedbirleri ise şöyle sıraladı: “Türkiye´de en fazla yurt dışında turnuvaya giden kulübüz. Bu sezon gençlerimiz, 50 kez Avrupa´nın çeşitli kentlerindeki üst düzey organizasyonlara katıldı. Önümüzdeki yıl bu sayıyı 35 düzeyinde tutacağız. Katıldığımız yurt içi turnuva sayısını da 20´den 14´e indireceğiz. Altınordu Çocuk Tiyatrosu´na bir süre ara vereceğiz. Gelir-gider dengesini sağladıktan sonra her şeyi yeniden filizlendireceğiz.”