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Toronto Raptors fırsat tepti!
NBA

Toronto Raptors fırsat tepti!

NBA final serisinde Golden State Warriors, konuk olduğu Toronto Raptors karşısında 106-105'lik skorla galip geldi ve seriyi 6. maça taşıdı.

11 Haziran 2019 06:42

NBA’de final serisi nefes kesiyor. Son şampiyon Golden State Warriors, Raptors deplasmanında istediğini aldı. Kevin Durant dönüş yaptıktan sonra 12 dakika kalıp yeniden sakatlanırken, Stephen Curry ve Klay Thompson takımını sırtlayan isimler oldu.

Warriors’ta Curry 31 sayı 7 asist-8 ribaunt, Thompson 26 sayı-4 asist-6 ribaunt, Durant 11 sayı-2 ribaunt, Green 10 sayı-10 ribaunt-8 asist, kenardan gelen DeMarcus Cousins ise 14 sayı-6 ribaunt yaptı.

Raptors’ta ise Leonard 26 sayı-12 ribaunt-6 asist, Siakam 12 sayı-4 ribaunt, Gasol 17 sayı-8 ribaunt, Lowry 18 sayı-6 asist, Ibaka 15 sayı-6 ribaunt ile mücadele etti.

Serinin altıncı maçı 13 Haziran Perşembe günü Golden State Warriors’un evi Oracle Center’da oynanacak. Warriors kazanması halinde şampiyon Toronto’da belli olacak.

Son güncelleme 09:38 | 11 Haziran 2019
Golden State Warriors Toronto Raptors
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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