Tahran’da milli maç izlemek isteyen kadın taraftarlara saldırı

Ülkede futbol maçı izlemelerine izin verilmeyen İranlı kadınlar, erkeklerin oynadığı maç için İran Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden kadınları engelleyen bir seçenek olmadan bilet satın alabilmişti.

Ancak Federasyon bundan bir gün sonra herhangi bir açıklama yapmaksızın kadınların bilet alabilme seçeneğine engel koydu.

The Independent’te yer alan habere göre; Ellerinde bilet olmasına rağmen stadyuma alınması yasaklanan İranlı kadınlar, güvenlik güçlerinden şiddet görürken, Suriyeli kadınların ise içeri girmelerine izin verildi. İran Ulusal Direniş Konseyi'ne göre, müdahale sırasında tutuklanan 2 kadının şu an ne durumda olduğu bilinmiyor.

İtimad gazetesi, saldırıya uğrayan bazı kadınların spor muhabirlerine röportaj verdiğini aktardı.

“GÜVENLİK GÜÇLERİ BİZE SALDIRDI”

Gözyaşları içinde konuşan bir kadın, “Bir görevli, ayağını kadınlardan birinin göğüs kafesine dayadı, elindeki cep telefonunu aldı ve cüzdanını parçaladı. Baskın yapan güvenlik güçleri bize saldırdı ve kadınlardan birini yerde sürükledi” dedi.

Bir diğer kadınsa, “Bizi tekmelediler, yumrukladılar ve yanlış hiçbir şey yapmadığımız halde bize küfrettiler. Stadyumun batı kapısının dışında çimlerde oturan birkaç kişiydik. Slogan atmıyorduk. Konuşmuyorduk. İran bayrağı bile taşımıyorduk” diye konuştu.Uluslararası Af Örgütü İran araştırmacısı Mansoureh Mills de “İranlı yetkililer bir kez daha sadece futbol aşklarından dolayı kadınlara zulmediyor” dedi.

İran İnsan Hakları İzleme grubuna göre, 25 Mayıs'ta yaşanan başka bir olayda, erkek güvenlik güçleri Şiraz kentinde kadın futbolcuların soyunma odasına girmiş ve hem sözlü hem de fiziksel saldırıda bulunmuştu.

FIFA YILLARDIR UYARIYOR

Fransa, 7 Haziran-7 Temmuz arasında FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na ev sahipliği yaparken, İranlı kadın futbolcular Asya şampiyonu olmalarına rağmen bu müsabakalarda yer almıyor. FIFA, kadınların stadyuma girişine izin verilmemesi nedeniyle İran Futbol Federasyonu'nu yıllardır uyarıyor.