Sumudica geri dönüyor

Spor Toto Süper Lig’in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Rumen teknik direktör Marius Sumudica ile prensipte anlaştı. Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışına başlayan kırmızı-siyahlı ekibin yöneticileri, Türkiye’de daha önce Kayserispor’u çalıştıran Sumudica ile temasa geçti.

Yapılan görüşmeler neticesinde prensip anlaşmasına varılan 48 yaşındaki Rumen teknik adam, Gaziantep’e davet edildi. Gece saatlerinde kentte olması beklenen Sumudica ile son görüşmenin yapılacağı ve herhangi bir olumsuzluk olmaması durumunda resmi sözleşmenin imzalanacağı öğrenildi.

2017-2018 sezonunda Kayserispor’u çalıştıran Sumudica, daha sonra Suudi Arabistan’ın El Shabab takımında görev yapmıştı.