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Sumudica geri dönüyor
Futbol

Sumudica geri dönüyor

Gazişehir Gaziantep, Rumen teknik adam Marius Sumudica ile prensip anlaşmasına vardı.

11 Haziran 2019 16:40

Spor Toto Süper Lig’in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Rumen teknik direktör Marius Sumudica ile prensipte anlaştı. Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışına başlayan kırmızı-siyahlı ekibin yöneticileri, Türkiye’de daha önce Kayserispor’u çalıştıran Sumudica ile temasa geçti.

Yapılan görüşmeler neticesinde prensip anlaşmasına varılan 48 yaşındaki Rumen teknik adam, Gaziantep’e davet edildi. Gece saatlerinde kentte olması beklenen Sumudica ile son görüşmenin yapılacağı ve herhangi bir olumsuzluk olmaması durumunda resmi sözleşmenin imzalanacağı öğrenildi.

2017-2018 sezonunda Kayserispor’u çalıştıran Sumudica, daha sonra Suudi Arabistan’ın El Shabab takımında görev yapmıştı.

Son güncelleme 16:40 | 11 Haziran 2019
Gazişehir Gaziantep sumudica
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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