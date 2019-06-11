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Şenol Güneş’ten zorunlu 2 değişiklik
Milli Takımlar

Şenol Güneş’ten zorunlu 2 değişiklik

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fransa maçına göre kadroda 2 değişiklik yaptı. Cengiz Ünder ve Mahmut Tekdemir sakatlıkları nedeniyle bu maçta kadroda yer almadı.

11 Haziran 2019 22:12

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu’nda İzlanda ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı’da teknik direktör Şenol Güneş kadrosunda 2 değişiklik yaptı.

Milli takımın geçtiğimiz cumartesi günü Konya’da Fransa ile oynadığı ve 2-0 kazandığı maça ilk 11’de başlayan Cengiz Ünder ve Mahmut Tekdemir sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı.

Şenol Güneş, bu futbolcuların yerine İzlanda maçında Hakan Çalhanoğlu ve Ozan Tufan’ı ilk 11’de tercih etti.

Karşılaşmada kaleyi Mert Günok’a emanet eden Güneş, savunmayı Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral ve Hasan Ali Kaldırım’dan oluşturdu. Savunmanın önünde Dorukhan Toköz ve Ozan Tufan’ın forma giydiği milli takımda, sağ kanatta Hakan Çalhanoğlu, solda Kenan Karaman ve ortada da İrfan Can Kahveci görev yaptı. Ay-yıldızlı takımın forvetinde ise Burak Yılmaz sahaya çıktı.

A Milli Takım’ın yedek kulübesinde Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Çağlar Söyüncü, Emre Belözoğlu, Abdülkadir Ömür, Oğuzhan Özyakup, Yusuf Yazıcı, Umut Meraş, Güven Yalçın, Nazım Sangare, Yunus Mallı ve Deniz Türüç bulundu.

BAKAN KASAPOĞLU VE TFF HEYETİ TARAFTARIN YANINDA

A Milli Futbol Takımının, İzlanda ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milletvekilleri Alpay Özalan ve Saffet Sancaklı ile TFF heyeti Türk taraftarların arasında tribünde izledi. İzlanda’nın Eğitim, Kültür, Bilim ve Spordan Sorumlu Bakanı Lilja Dögg Alfreosdottir de Bakan Kasapoğlu’nun yanında maçı takip etti.

Maç öncesinde kendilerini ayrılan bölümde yer alan protokol heyeti karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala Türk taraftarların yanına gelerek karşılaşmayı birlikte takip etme kararı verdi.

Bakan Kasapoğlu, milletvekilleri Alpay Özalan ve Saffet Sancaklı’nın yanı sıra, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulunun büyük bölümü ay-yıldızlı ekibi taraftarların yanında destekledi.

Maçı, Türkiye’nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman da takip etti.

İZLANDA 2 DEĞİŞİKLİK YAPTI

İzlanda Teknik Direktörü Erik Hamren de son oynadıkları Arnavutluk maçına göre kadroda 2 değişiklik yaptı.

Ev sahibi takımda yedeğe çekilen Runar Sigurjonsson ve Vidar Kjartansson’un yerine Emil Hallfredsson ve Dadi Bödvarsson, Türkiye karşısında ilk 11’de forma giydi.

Son güncelleme 22:12 | 11 Haziran 2019
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2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
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34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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