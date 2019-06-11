Şenol Güneş’ten sert açıklama! ‘Şehir büyümüş ama kafalar küçülmüş’

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, İzlanda ile oynayacağımı karşılaşma öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İzlanda’ya girişleri sırasında havalimanında uzun süre bekletilmeleri ve kaptan Emre Belözoğlu’na bir kişinin muhabir gibi fırça uzatması konusuna değinen Güneş, “İki tane terbiyesizin yaptığını mı konuşacağız? Biz büyük bir ülkeyiz, küçük işlerle uğraşmayız” dedi.

Havalimanında karşılaştıkları muamelenin planlı olduğuna değinen tecrübeli çalıştırıcı, “53 yıldır futbolun içindeyim. İnsan girişte x-ray cihazına sokulmaz. Pasaportu almış, bana sallıyor. Ne bakıyorsun diyor. Ne yapmak istiyorsunuz? “ ifadelerini kullandı.

İşte Şenol Güneş’in açıklamaları;

“İzlanda, hem Dünya Kupası’nda hem Avrupa Şampiyonası’nda sempati toplamış bir ülkeydi. 1976’ta buraya gelmiştim. 43 yaş üstü olan var mı burada? Ben hepsine selam edeyim. 43 sene önce geldim İzlanda’ya. Saha aynı saha, şehir büyümüş ama kafalar küçülmüş.”

“İKİ TANE TERBİYESİZ…”

“Burası küçük bir ülke nüfus olarak ama insani değerlerinin büyük olduğunu düşünüyorum, küçüldünüz mü? Tüm bunlar saha dışı işler ama fikrimi belirtiyorum. Daha önce Konya’da bunu bize yaptılar dediler, eğer yapılmışsa terbiyesizliktir bu. Orada yapıldı diye burada da yapıldıysa bu da çirkinliktir. Biz büyük bir ülkeyiz, küçük işlerle uğraşmayız. Bu konuyu kapatıyorum. İki tane terbiyesizin yaptığını mı konuşacağız?”

Son dakika! `Fırçacı` Belçikalı çıktı! Olayları detaylarıyla anlattı! Belçikalı Corentin Siamang adlı bir şahıs Emre Belözoğlu`na fırça uzatan kişinin kendisi olduğunu iddia etti. Facebook sayfasında bir paylaşımda bulunan şahıs, bütün olayı detaylı bir şekilde anlattı. Siamang`ın Facebook sayfasındaki paylaşımlar Türk kullanıcılarının işgaline uğradı! İlgili Haberi Oku

“PASAPORTU ALMIŞ BANA SALLIYOR”

“53 yıldır futbolun içindeyim. İnsan girişte x-ray cihazına sokulmaz. Pasaportu almış, bana sallıyor. Ne bakıyorsun diyor. Ne yapmak istiyorsunuz? İzlanda iki maç üst üste içeride, bu avantajı size vermişler, sizi koruyorlar zaten, küçük şeylerle uğraşmanıza gerek yok. Fikstür yapılırken, İzlanda iki maç üst üste evinde oynuyor, ben bunu konuşmadım. Niye başkasına yapılmadı? Sizi koruyorlar zaten, ben bunları konuşmadım.”

“ARTIK BUNLARI YAPMAMAK LAZIM”

“30-40-60 sene önce bizde de yapılanlar vardı rakipleri uyutmamak için. Artık bunları yapmamak lazım. UEFA nezdinde bunların kurala sokulması lazım, ülke yetkililerin böyle basit konularla uğraşması doğru değil.”

“FIRÇA İLE GELMİŞ, BIÇAKLA DA GELEBİLİRDİ”

“Yanlışları söyleyerek, kimseyi üzmek istemiyorum artık. Bana komik geldi, kasıtlı yapıldığı belli oldu. Hala konuşunca, biz hataya düşüyoruz. Kuraldan bahsediliyor, kural nedir? Vatandaşı normal prosedür ile geçirirsiniz, saatlerce bekletmezsiniz. Adam fırça ile gelmiş, bıçakla da gelebilir. Ona müsaade etmemek lazım. Ben bunları konuşmak istemiyorum. Saha dışındaki eksikleri İzlandalı yetkililer öğrendiğinde inanıyorum ki üzülecekler.”

İzlanda Teknik Direktörü Erik Hamren: `Türk Milli Takımı`na büyük saygımız var` İzlanda Teknik Direktörü Erik Hamren, Türkiye iyi bir takım ama biz de iyi takımız. Güzel ve heyecan verici bir maç olacak dedi. Öte yandan Hamren, A Milli Futbol Takımı`nın havalimanında yaşadığı olaylarla ilgili konuşmak istemediğini söyledi. İlgili Haberi Oku