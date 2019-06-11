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Şener Özbayraklı Fenerbahçe’yi sildi!
Transfer Haberleri

Şener Özbayraklı Fenerbahçe’yi sildi!

Üç sezondur Fenerbahçe forması giyen Şener Özbayraklı, sosyal medya hesabında bulunan Fenerbahçe fotoğraflarının hepsini sildi.

11 Haziran 2019 09:13

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren ve gelecek sezonun kadro planlamasında yer almayan Şener Özbayraklı Pazartesi günü akşam saatlerinde flaş bir hamlenin altına imza attı.

2015 yılında Bursaspor’dan Fenerbahçe’ye transfer olan ve 3 sezondur sarı-lacivertli formayı sırtında taşıyan Şener Özbayraklı, Instagram hesabında yer alan Fenerbahçeli fotoğrafların tamamını sildi.

Galatasaray için sağlık kontrolünden geçen ve sarı-kırmızılı kulüp ile anlaşmaya varan Şener Özbayraklı’nın yeni sezonda Galatasaray formasını giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

Şener’in sözleşmesinde garanti ücret, maç başı, şampiyonluk primi ve performans primini devreye sokacak olan Galatasaray, +1 yıl opsiyonu milli futbolcunun maç sayısına göre devreye sokacak.

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Son güncelleme 09:17 | 11 Haziran 2019
Fenerbahçe galatasaray Şener Özbayraklı transfer
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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